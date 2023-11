Atlético Nacional y sus finales en Copa: lleva importante invicto

Atlético Nacional venció a Deportivo Pereira en la vuelta de la semifinal de Copa BetPlay 2023 y en el estadio Polideportivo Sur, el conjunto verdolaga logró imponerse en penaltis tras remontar un 2-0 y la gran figura fue el arquero Kevin Mier.

Tras haber ganado la clasificación a la gran final de la Copa, Atlético Nacional sumó una nueva final en este torneo y ahora espera con tranquilidad el próximo rival.



Esta será la sexta final de Atlético Nacional en Copa BetPlay y un dato no menor, es que el conjunto verdolaga no ha perdido ninguna de las últimas cinco que ha disputado, por lo que llega con rótulo de favorito e incluso, obligación de ganar este trofeo.



La última final que disputó Nacional fue en el año 2021 y le ganó al Deportivo Pereira, en la que en la vuelta terminó goleando 5-0, logrando también remontar en esa ocasión.





Así han sido las últimas finales de Nacional en Copa BetPlay:



2021 vs Deportivo Pereira: campeón

2018 vs Once Caldas: campeón

2016 vs Junior: campeón

2013 vs Millonarios: campeón

2012 vs Deportivo Pasto: campeón