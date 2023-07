Copa BetPlay: definen horarios y fechas de partidos de ida de octavos

Hace solo unos días se conocieron los cruces de los octavos de final de la Copa BetPlay. En este torneo se enfrentan equipos de primera y segunda división del fútbol profesional colombiano y otorga cupo a las fases previas de la Copa Libertadores, incentivo suficiente para que los participantes se la jueguen toda.



Millonarios, Independiente Medellín, Deportes Tolima, Atlético Nacional, Junior FC, Independiente Santa Fe, Deportivo Pereira, Águilas Doradas, La Equidad, Atlético Bucaramanga, Deportivo Pasto y América de Cali clasificaron a octavos de forma directa por ser los mejores ubicados en la tabla de reclasificación. Deportivo Cali, Alianza Petrolera, Cúcuta Deportivo y Tigres jugaron otros partidos antes de obtener su cupo.



Programación: fechas y horarios de los octavos de final de Copa BetPlay:



Martes 25 de julio:



La Equidad vs Atlético Nacional

Hora: 7:00 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Metropolitano de Techo



Miércoles 26 de julio:



Tigres FC vs Deportivo Pereira

Hora: 3:30 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Metropolitano de Techo



Alianza Petrolera vs Deportes Tolima

Hora: 7:30 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Daniel Villa Zapata



América de Cali vs Atlético Nacional

Hora: 8:00 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Pascual Guerrero



Jueves 27 de julio:



Cúcuta Deportivo vs Junior de Barranquilla

Hora: 4:00 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: General Santander



Deportivo Cali vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:00 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Deportivo Cali



*Por definir



Millonarios vs Atlético Bucaramanga

Independiente Medellín vs Deportivo Pasto