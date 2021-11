'No se puede pasar por pasar': Dorlan acaricia otro título en Nacional

Con la experiencia que dan los años y los países por donde compitió, el Dorlan Pabón maduro que disfruta Atlético Nacional fue un elemento clave para que los verdes lograran sacar una gran ventaja en el juego de ida por la final de la Copa Colombia 2021 frente al Deportivo Pereira. ‘Memín’ se siente fuerte, juega para el equipo y ayuda en esa dinámica que están teniendo los verdolagas, en un momento fundamental del semestre.



"Este triunfo se lo dedicamos a Baldomero, no es fácil una lesión como esta. Fue un trabajo en equipo, teníamos al frente un gran rival, pero trabajamos de gran manera el partido. La serie está abierta y debemos ir allá y conseguir el resultado. Cuando vimos la lesión de Baldomero, agachamos la cabeza, pero reaccionamos rápidamente y eso fue lo que nos llevó al resultado", indicó Dorlan en conferencia de prensa.



Sobre su regreso al fútbol colombiano, disputando instancias finales y siendo determinante, el atacante antioqueño señaló que "No es fácil llegar al fútbol colombiano, adaptarme, pero sigo trabajando fuerte para jugar en función de mis compañeros. Llegué a jugar finales y ganar títulos. Por Nacional no se puede pasar por pasar. Me siento un ganador y todavía sigo soñando".



En cuanto al partido, ‘Memin’ detalló que "no me esperaba un resultado como este. En una final, todo es mano a mano, pero de local había que respetar nuestra casa. Llevábamos dos partidos sin marcar, pero conservamos la calma para lograrlo en este".



Además, "a un equipo como Pereira no podíamos dejarlo vivo, teníamos que mantener esa intensidad. Porque la serie no termina aquí".



Finalmente, elogió a Nelson Palacio, quien ingresó por Baldomero Perlaza, Dorlan contó una infidencia sobre su relación con el joven mediocampista. "Me alegra mucho por Nelson Palacio. Todos los días sube y baja en el carro conmigo, es como un hijo. Lo aconsejo y es el futuro para Nacional".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8