Julio Comesaña se fue conforme con el triunfo del DIM sobre Tigres

Deportivo Independiente Medellín venció 1-0 a Tigres FC, por la ida de los octavos de final en la Copa Colombia 2022. El técnico Julio Comesaña habló al final del partido, donde manifestó la conformidad en el sistema de juego que afrontó para este encuentro.



“Este grupo venía preparándose, nos costó al comienzo, fuimos imprecisos a la hora de resolver. Creo que nos faltó un gol más, pero vamos con ventaja para el partido de vuelta. Me hace feliz que la gente nos acompañe sin importar el campeonato. Están contentos por nuestra entrega, buscando el resultado, queremos seguir mejorando, entregándole triunfos”, indicó.



Sobre unos niveles puntuales, el estratega uruguayo remarcó que “Edwar López fue mejorando en el transcurso del partido, quizás tuvo mucha ansiedad. No debe jugar de espaldas y debe estar con mayor amplitud. Me gustó más el segundo tiempo. Didier Bueno confirma que hay jugadores de entrenamiento y jugadores de partido, lo hizo bien. Para el segundo tiempo, tenía dos cambios proyectados. Sebastián Hernández hubiera sido bueno verlo, pero la lesión de Alfonso me debió hacer otro cambio. Nosotros si queremos clasificarnos, hay que ir a Bogotá con lo mejor allá e imponernos”.



Además, “Miguel Monsalve es un niño grande, un jovencito. Una cosa es jugar en inferiores y otras en lo profesional, le falta estabilizarse, tener más partidos. Reconozco que debería tener más oportunidades, pero apenas nos estamos estabilizando. Sé que va a triunfar”.



Sobre el desarrollo de dos partidos un mismo día en el estadio, Comesaña opinó que, “los clásicos han sido partidos felices. Me he ido tranquilo porque no hubo incidentes. Ojalá ahora que nos vayamos, la gente que venga a ver a Nacional, lleguen bien y que todos queden tranquilos y no hayan peleas”.



Finalmente, el técnico dio una observación con respecto al nivel que mostró este equipo alterno del DIM con respecto al que había venido jugando en Liga y Copa Sudamericana. “Me preocupa la falta de competencia, una cosa es entrenar y otra es competir. Me gustó la presión, pero falta continuidad. Me quedo conforme, este equipo puede ganar en Bogotá, ojalá lo logremos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8