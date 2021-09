Dulce clasificación: Cali venció DIM y avanzó a cuartos de final 

Deportivo Independiente Medellín cayó 1-3 con Deportivo Cali y quedó eliminado de la Copa Colombia 2021. El conjunto poderoso se fue por delante del marcador a través de Edwar López, pero en la etapa complementaria los goles de Ángelo Rodríguez y un doblete del uruguayo Gastón Rodríguez liquidaron la serie y estarán en cuartos de final para enfrentar al América de Cali.



El conjunto vallecaucano salió en busca del gol desde el primer minuto de juego, generó tres aproximaciones en los primeros minutos de juego, exigiendo al arquero Andrés Mosquera Marmolejo, quien cumplió 300 partidos como profesional. Los rojos no se quedaron atrás y a través de un par de ataques por bandas inquietaron el pórtico azucarero.

Al minuto 14, Jhon Vásquez tuvo el primero tras un centro desde el sector derecho, el atacante visitante con golpe de cabeza mandó la pelota muy cerca del arco poderoso.



Sobre el minuto 24, Edwar López puso en ventaja al Medellín. El ex Olimpia de Paraguay y Estudiantes de La Plata aprovechó un centro de Diego Herazo para ubicarse en el sector derecho y dejar sin opción al arquero Guillermo De Amores.



Al minuto 29, Medellín tuvo el segundo por intermedio de Diego Herazo, quien desperdició un mano a mano tras un pase desde el sector derecho de Javier Reina. Dos minutos después, el '10' rojo remato con pierna izquierda de media distancia y la pelota pegó en el horizontal.



Cali tuvo el empate sobre el final del primer tiempo, pero no tuvo la puntería para finalizar la ocasión de gol.



En la etapa complementaria, Deportivo Cali tomó otra tónica y con un par de cambios; se retiraron Andrés Arroyo y Jhon Vásquez para darle paso a Gastón Rodríguez y Ángelo Rodríguez. Además, adelantó sus líneas.



Medellín no era tan ofensivo como en la parte inicial, se paraba en su campo con orden. Al minuto 15, Harold Preciado salió con molestiad físicas e ingresó Kevin Velasco. Un instante después, Teófilo Gutiérrez con pierna derecha remató cruzado al arco, pero la pelota logró controlarla el arquero Marmolejo.



Sobre el minuto 24, Medellín hizo la primera variante, ingresando Juan Pablo Gallego en lugar de Edwar López.



Al minuto 26, Ángelo Rodríguez empató el partido tras cazar un rebote desde el sector derecho, luego de una jugada colectiva entre Teófilo Gutiérrez y Juan Camilo Angulo. La defensa de Medellín no controló el área chica y el sanandresano empujó la pelota al fondo de la red.



Sobre el minuto 29, ingresaron en el DIM, Agustín Vuletich y Diber Cambindo en lugar de Diego Herazo y Javier Reina. Sin embargo, al minuto 31, una mano dentro del área de Juan Guillermo Arboleda, que el árbitro Luis Matorel no dudó en sancionar el penal a favor del Cali, dos minutos después, el uruguayo Gastón Rodríguez cambió la falta por el gol que les daba la ventaja en la serie global.



En el festejo del gol visitante, Adrián Arregui le reclamó al árbitro Matorel, quien decidió expulsar al argentino quedando el equipo rojo con 10 jugadores.



En los últimos minutos del partido, el técnico Alfredo Arias hizo su cuarto cambio, ingresando Andrés Colorado en lugar de Jhojan Valencia. En tiempo de descuento, Gastón Rodríguez aprovechó un contraataque para liquidar la serie en favor de los vallecaucanos.



En la siguiente fase, Deportivo Cali enfrentará al América de Cali.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8