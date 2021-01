¿Tolima o Pasto? Se define el rival del DIM en final de Copa Betplay

Este jueves se conocerá al segundo finalista de la Copa Betplay 2020. Deportes Tolima, que viene de vencer en los cuartos de final a Nacional, se medirá a Deportivo Pasto, que dejó en el camino nada más y nada menos que, al América de Cali. El partido será a partir de las 3:15 pm, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Tanto Hernán Torres como Diego Corredor disponen del grueso de sus nóminas.

Tolima y Pasto se miden en la capital musical de Colombia en busca del segundo tiquete a la final de la Copa Betplay. Vienen de dejar en el camino a dos grandes: Nacional y América, por lo que llegan con aire en la camiseta. Además, porque en la Liga tampoco saben lo que es perder. Arrancaron el año con el pie derecho y este jueves buscarán instalase en la final. ¿Tolima o Pasto?, quién acompañará al Medellín en la final.



El equipo pijao avanzó en los octavos de final frente al Cúcuta Deportivo y en cuartos superó (2-0) a Nacional, con tantos de Jaminton Campaz y John Narváez. Además, en competencia por liga se estrenó con empate (1-1) frente a Once Caldas. La segunda fecha donde se enfrentarían a Santa Fe fue aplazada y no tiene fecha programada, todo por cuenta de no contar con un escenario.



La noticia en las toldas del vinotinto y oro pasa por la permanencia de Jaminton Campaz, a quien en los últimos días han vinculado en el fútbol del exterior. Por lo pronto el jugador asegura no tener noticias sobre su transferencia al fútbol internacional y se mantiene en Deportes Tolima. Los convocados por Torres son los mismos jugadores que estuvieron en la victoria frente a los verdolagas.



El visitante



Deportivo Pasto tampoco ha caído este año. Después de estrenarse con victoria sobre los escarlatas en los penaltis, empató con La Equidad (2-2) y superó (0-1) a Envigado por la Liga Betplay.



En la Copa inició su camino enfrentando a Real Santander al que eliminó en los penaltis (2-4) después de haber empatado a un gol. Luego, frente al América, y por la misma vía (3-1), se instaló en las semifinales.



El técnico Diego Corredor dijo este miércoles que "saldremos a disputar el partido, vamos a luchar para clasificar. Enfrentamos a un gran rival pero debemos tener en la cabeza el deseo de éxito".



Prográmese con la semifinal Copa Betplay 2020

​

Día: Jueves 28 de enero

Hora: 3:15 pm

Estadio: Manuel Murillo Toro

Árbitro: Carlos Betancur

Transmisión: Win +



Los convocados: