Dayro, un hincha más: así animó a Once Caldas en duelo de Copa

Días después de romper el récord y convertirse en el máximo anotador histórico del fútbol colombiano con 225 goles, Dayro Moreno ahora tomó un papel de hincha para el duelo entre Once Caldas y Bogotá F.C por Copa Betplay.



El tolimense, pese a no ser convocado para este encuentro, asistió al estadio Palogrande y sorprendió a todos ya que no animó al equipo ni en la orilla del campo ni en alguna silla privilegiada, sino que se fue directo a la tribuna popular a alentar como un hincha más.



En varios videos difundidos en redes sociales se le vio al delantero saltando y gritando junto a la barra popular del equipo dejando claro el amor que le tiene al equipo donde ha hecho gran parte de su carrera.

Recordemos que Dayro volverá a ver minutos con Once Caldas el próximo lunes cuando el Blanco Blanco se enfrente a Alianza FC por la fecha 13 de la Liga Betplay y en ese encuentro recibirá un homenaje por el récord superado ante Medellín.

Dayro hoy viendo a sus compañeros desde la popular pic.twitter.com/PpSr7HcVuv — Juan Esteban Londoño (@Juaneslc11) March 22, 2024

Dario y yo alentando al equipo de nuestros amores 🥺😍😍😍 pic.twitter.com/VxPiKfkEeM — 🫠💭 (@30___06) March 22, 2024