David González: 'Ojalá que las rechiflas las cambiemos por alegrías'

Deportivo Independiente Medellín avanzó a las semifinales de la Copa Colombia 2022 con más dudas que certezas, el conjunto antioqueño fue un equipo con comportamientos diferentes al que tuvo en la ida en Ibagué donde logró vencer al Deportes Tolima por 1-3, pese a la derrota por la mínima, el poderoso logró el objetivo, pero desde el cuerpo técnico son conscientes que deben mejorar mucho. David González habló en rueda de prensa, donde dejó sus reacciones tras este resultado.

"No es la forma que uno quisiera clasificar a una semifinal. Perder en casa no cae bien, somos conscientes y por lo menos se sigue en competencia. Habrá muchas cosas por mejorar, defensivamente nos comportamos bien, los últimos minutos nos tiramos atrás. No se terminó sufriendo el partido, pero el resultado queríamos que fuese otro. La reacción de la gente es normal, es entendible porque ellos quieren vernos ganar, ojalá que las rechiflas las cambiemos por alegrías", remarcó el técnico antioqueño.



Además, "el mensaje era claro, no queríamos meternos atrás a conservar un resultado, tampoco salir a arrollar. Sabíamos de la ventaja en el resultado y las virtudes del rival, hicimos un planteamiento que funcionó, la idea era tener más poder ofensivo, quisimos corregir la presión. A medida que fueron pasando los minutos, el equipo se tiró atrás y con el resultado a favor podíamos pasar de fase. Tolima nos marcó y eso fue lo que generó el malestar".



En cuanto al clima del plantel, González comentó que "desde los primeros días de entrenamiento, quería aprender cosas nuevas, que los jugadores los asimile. Pero el error es hacer muchas cosas a la vez y no hubo el suficiente tiempo para interiorizar las cosas. Con esta experiencia vamos a retomar, trabajar y seguir".



El entrenador quiso dejar en claro nuevamente que quiere separar lo logrado como arquero del club y lo que es ahora como cabeza de un proyecto deportivo. "Desde que asumí como entrenador, la historia como futbolista no existe. Vine a darle lo mejor a este club, es un gran sueño que estoy cumpliendo. No me preocupa que me chiflen, me preocupa más el rendimiento".



El técnico explicó el cambio sobre el final de Luciano Pons por Diber Cambindo y la situación de Andrés Ricaurte. "Cuando entra Luciano, tuve que poner el objetivo a cumplirlo que era la clasificación, quería que el tiempo corre. La situación de Ricaurte comenzó porque lo estábamos poniendo en una posición. En Barranquilla jugó de interior que no pudo mostrar su fútbol, en este partido buscamos el equilibrio. Es posible que haya sido un error, Ricaurte ha jugado en ambas posiciones, de buen nivel".



Finalmente, tocó el tema definición y lo tranquilo que queda con el desempeño del equipo. "Se crean las opciones y desde que se hagan, llegará el momento para convertirás. Es el fútbol y llegará el momento en que logremos convertirlas".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8