Historial de campeones en Copa Colombia: DIM el segundo más ganador

El Atanasio Girardot se vistió de gala para su segunda final consecutiva de Copa Colombia. El Medellín no desentonó y retuvo el título de 2019. Aunque sufrió frente al Tolima y empató (1-1) en el tiempo reglamentario, el trabajo en los penaltis se vio reflejado. Cinco cobros perfectos y una brillante actuación de su arquero, que atajó uno de los cobros. De esta manera, DIM conquistó el bicampeonato en Copa y se puso a un título de Nacional, el más ganador del certamen. Además, tiene tiquete a la Copa Sudamericana 2022.

Haciendo recorderis



En 1950 se jugó la primera Copa Colombia dejando como primer campeón a Boca Juniors de Cali. Después de desaparecer en 1989, el campeonato volvió a desarrollarse desde 2008, de manera ininterrumpida, esta vez integrando a los equipos de primera y segunda división en el país. Además de Boca otros equipos se han llevado al trofeo a casa: Nacional (4), Medellín (3),Millonarios (2), Junior (2), Santa Fe (2), Tolima, Cali y La Equidad.



A propósito de la más reciente definición del título, que dejó este jueves como campeón a Independiente Medellín, en FUTBOLRED hacemos un repaso de los campeones desde esa primera edición que entregó campeón en 1951 hasta la más reciente que definió el dueño del decimoséptimo trofeo.



1950/51: Boca Juniors de Cali (campeón)



Ese primer campeonato inició en octubre de 1950 y finalizó en febrero del siguiente año. Santa Fe accedió tras superar a Junior en la semifinal, mientras que el conjunto caleño lo hizo frente a Caldas. Boca ganó con un marcador global 7-6, en una final que se disputó a partidos ida y vuelta.



1952/53: Millonarios (campeón)



Aunque llegó a la final, Boca Juniors no pudo defender el título obtenido en la campaña anterior. En esta oportunidad el elenco bogotano se impuso 2-0 en el juego de ida y la vuelta la ganó por "w", luego que el conjunto de Cali no se presentara en 'El Campín'.



1981: Independiente Medellín (campeón)



Ese año los finalistas se definieron en una primera ronda, con los eliminados del finalización (algo parecido a la Liguilla 2020), donde avanzó Medellín. Una segunda ronda con los equipos eliminados en los cuadrangulares semifinales. De allí salió Deportivo Cali. El equipo antioqueño superó a los azucareros en el primer compromiso con marcador 3-0 y en la vuelta igualaron 1-1.



1989: Independiente Santa Fe (campeón)



La Copa Colombia de ese año fue el único torneo que dejó un campeón, después de la suspensión del campeonato en noviembre por el asesinato del árbitro Álvaro Ortega, a manos del cartel de Pablo Escobar. Se jugó con fase de grupos, cuartos de final, semifinal y final. Los cardenales superaron a Unión Magdalena 2-1 en la vuelta, después de haber igualado en la ida sin goles.



2008: La Equidad superó en la final a Once Caldas, después de imponerse 1-0 en la ida y empatar (3-3) en la vuelta. De esta manera regresó la competencia tras 19 años de ausencia. La primera fase se jugó en seis grupos y los dos mejores accedían a la siguiente instancia del campeonato. Equidad eliminó en semifinales a Envigado y Caldas a Expreso Rojos.



2009: Santa Fe se quedó con la sexta edición del campeonato derrotando en los penaltis a Deportivo Pasto (5-4). Entre los artífices del títulos estuvieron Yulián Anchico, Ómar Pérez y Luis Manuel Seijas.



2010: Deportivo Cali se coronó campeón frente a Itagüí, equipo de la primera B, y se adjudicó el pase a la Copa Sudamericana del siguiente año. El sistema de juego de mantuvo, en seis grupos, y eliminatoria hasta llegar a las finales. Los azucareros dejaron en el camino a La Equidad, mientras que los antioqueños a Millonarios. La final terminó 3-0 con Andrés Pérez, Gustavo Cuéllar y Diego Álvarez, entre los protagonistas.



2011: Millonarios se alzó con la copa tras superar (2-0 en el global) a Boyacá Chicó. Los azules vencieron en la semifinal a Junior y superaron al conjunto ajedrezado que venía de ganarle a Nacional. Edison Toloza fue el máximo anotador de Millonarios en ese campeonato.



2012: Atlético Nacional se impuso frente a Deportivo Pasto en el Atanasio Girardot, con goles de Fernando Uribe y Juan David Valencia, después de haber empatado sin goles en el juego de ida.



2013: Atlético Nacional repitió título, esta vez superando a Millonarios en el juego de vuelta (1-0), después de empatar a dos goles en el primer choque. Fernando Uribe repitió título y fue el más goleador de los verdolagas con 6 tantos.



2014: Deportes Tolima se alzó con el título superando a Santa Fe. Mantuvo el mismo formato del año anterior, con la diferencia que no se llevó a cabo durante todo el año, sino que se jugó en el 2014-II. Los pijaos se impusieron 3-2 en el global. Félix Noguera y Yimmi Chará, en la ida, y Andrés Ibarguen, en la vuelta, marcaron para el campeón.



2015: Junior se impuso a Santa Fe, quien por segundo año consecutivo debía conformarse con el segundo lugar. Al conjunto rojiblanco le bastó con el doblete de Juan David Pérez en Barranquilla para quedarse con el título. En la vuelta los cardenales descontaron con tanto de Luis Seijas.



2016: Atlético Nacional no permitió que Junior revalidara su título y lo destronó superándolo 2-1 en Medellín y 0-1 en Barranquilla. El tanto de Andrés Ibarguen sepultó las aspiraciones del tiburón en su patio.



2017: Junior celebró su segundo título por Copa, esta vez frente a Independiente Medellín. En la ida firmaron el empate (1-1) con tantos de Juan Fernando Quintero y Jarlan Barrera, pero en la vuelta, Junior no perdió y castigó con tantos de Teo Gutiérrez y Jarlan.



2018: Atlético Nacional conquistó su cuarto título por Copa al superar con global 4-3 a Once Caldas. Aldo Leao Ramírez y Helibelton Palacios marcaron en la ida, mientras que Vladimir Hernández y Daniel Bocanegra (en tiempo de adición), sellaron el marcador final.



2019: Independiente Medellín venció a Deportivo Cali y celebró en el Atanasio, después de igualar a dos en Palmaseca. Adrián Arregui y Germán Cano marcaron los tantos del triunfo frente a los azucareros.



2020: Independiente Medellín superó en la tanda de penaltis a Deportes Tolima. El arquero Andrés Mosquera Marmolejo atajó el cobro de José Guillermo Ortiz, mientras que Álvaro Montero no pudo frente a la contunencia del 'poderoso' que mandó al fondo los cinco cobros. Sin duda un buen inicio para Hernán Darío 'Bolillo' Gómez en un mes de trabajos con el equipo rojo de Antioquia.