Medellín defendió su título y ahora es tricampeón de la Copa Colombia

Deportivo Independiente Medellín se consagró campeón de la Copa Colombia 2020 luego de imponerse en los lanzamientos desde el punto penal por 5-4, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos.



El poderoso retuvo el título de la Copa y levantó su noveno título profesional de la mano de Hernán Darío Gómez, quien consigue su tercer título como entrenador. El gol local fue de Matías Mier, mientras que Sergio Mosquera anotó el gol pijao. En los penales, Andrés Mosquera Marmolejo atajó un penal y Juan Guillermo Arboleda anotó el gol del título.

Los primeros minutos de juego, fueron de estudio por parte de ambos. Deportes Tolima presionaba en corto, mientras que Medellín estaba ordenado y saliendo en transiciones rápidas.



Sobre el minuto 7, Deportes Tolima se asomó sobre el arco de Andrés Mosquera Marmolejo mediante una pelota quieta, que pasó cerca del área local.



Ambos equipos buscaban el control de la pelota. La visita con un poco más de memoria táctica, mientras que Medellín intentaba profundizar con elaboración.



Al minuto 19 y tras una falta desde el sector izquierdo, Matías Mier cobró y mandó la pelota al segundo palo, Agustín Vuletich llegó al primer palo arrancando desde atrás y con golpe de cabeza, intentó golpear la pelota, pero el gol se lo dieron al jugador uruguayo, pasando al frente del marcador al poderoso.



Sobre el minuto 28, los ánimos se calentaron entre Juan Ríos y James Sánchez, el árbitro no Alexander Ospina cortó por lo sano y un minuto después amonestó a ambos jugadores.



Tolima apelaba a su fuerza para buscar opciones en el arco contrario, al minuto 37 y tras un tiro de esquina, una supuesta mano de David Loaiza, derivó en que el árbitro Ospina fuera al VAR para analizar un posible penal. luego de dos minutos, determinó que no hubo infracción.



La visita arrinconó a su rival mediante la pelota quieta, mientras que Medellín aguantaba los últimos minutos del primer tiempo. En tiempo de descuento, una falta de Yeison Gordillo al borde del área, luego del cobro de Javier Reina, la pelota se fue desviada del pórtico pijao.



En la etapa complementaria, Tolima salió buscando el empate, a los 16 segundos, Omar Albornoz realizó un remate potente con su pierna izquierda que logró contener Andrés Mosquera Marmolejo. La visita seguía insistiendo por banda y por el centro, con remates de media distancia. Sin embargo, Marmolejo estaba muy atento.



Sobre el minuto 12, una falta de Yeison Gordillo sobre Robert Harrys derivó en amonestación para el capitán del Tolima. Sin embargo, el árbitro Ospina fue a revisar la jugada en el VAR, pero se mantuvo la decisión.



Promediando los 20 minutos, Tolima dispuso de tres variantes en su frente de ataque, buscando el empate. Con más fuerza que movimientos inteligentes, aunque al minuto 25, Juan Fernando Caicedo eludió a tres rivales, buscó el espacio libre y con remate cruzado, por poco aplicaba la ley del ex.

Sobre el minuto 30, Medellín elaboró dos cambios; se fueron Robert Harrys y Javier Reina, ingresando Leonardo Castro y Juan Pablo Gallego. El conjunto rojo buscaba recuperar la pelota en el medio campo, alejando de su campo al rival.



Al minuto 32, se volvió a aproximar DIM al arco contrario a través de Matías Mier, quien, con pierna zurda, exigió al arquero Montero sobre su palo izquierdo.



Sobre el minuto 39 y tras un cobro de falta de Jaminton Campaz, la pelota quedó flotando en el centro del área de Medellín, donde Sergio Mosquera la empujó al fondo, empatando el partido. Sin embargo, el árbitro Alexander Ospina fue a ver en el VAR, por una supuesta mano del defensa tolimense. Dos minutos después, el árbitro anuló el gol por la mano de Mosquera, salvándose el DIM del empate.



El partido se volvía a calentar tras una falta en el medio campo. Deportes Tolima seguía apretando en el campo contrario, mientras que Medellín aguantaba en su área, ordenado defensivamente y esperando que pasen los minutos.



Al minuto 45, un tiro libre de Campaz desde el sector izquierdo, le quedó la pelota a Sergio Mosquera, luego de un rebote de Andrés Mosquera Marmolejo, empatando el partido.



Los últimos minutos fueron de angustia, pero el árbitro no dejó cobrar el tiro de esquina, el tanteador no varió y para conocer el campeón de la Copa Colombia hubo que esperar hasta los lanzamientos desde el punto penal:



- DIM 0-1 Tolima: gol de Sergio Mosquera.



- DIM 1-1 Tolima: gol de Matías Mier.



- DIM 1-2 Tolima: gol de Daniel Cataño.



- DIM 2-2 Tolima: gol de Agustín Vuletich.



- DIM 2-2 Tolima: cobró José Ortiz y atajó Andrés Mosquera Marmolejo.



- DIM 3-2 Tolima: gol de Leonardo Castro.



- DIM 3-3 Tolima: gol de Jaminton Campaz.



- DIM 4-3 Tolima: gol de Andrés Cadavid.



- DIM 4-4 Tolima: gol de Yeison Gordillo.



- DIM 5-4 Tolima: gol de Juan Guillermo Arboleda y ganó la serie.





Síntesis



Independiente Medellín 1-1 Deportes Tolima



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo (8); Juan Guillermo Arboleda (8), Víctor Moreno (6), Andrés Cadavid (7), Germán Gutiérrez (6); David Loaiza (7), James Sánchez (6), Javier Reina (7), Robert Harrys (7), Matías Mier (8); Agustín Vuletich (7).



Cambios: Leonardo Castro (6) por Robert Harrys (27 ST), Juan Pablo Gallego (6) por Javier Reina (30 ST), Jean Pineda (SC) por James Sánchez (34 ST).



D.T.: Hernán Darío Gómez.



Deportes Tolima: Álvaro Montero (5); Nilson Castrillón (5), Anderson Angulo (5), Sergio Mosquera (8), Jeison Angulo (5); Yeison Gordillo (5), Jaminton Campaz (5), Juan Ríos (6); Anderson Plata (5), Omar Albornoz (5), Juan Fernando Caicedo (6).



Cambios: Juan Pablo Nieto (5) por Omar Albornoz (19 ST), Daniel Cataño (5) por Anderson Plata (19 ST), por José Ortiz (5) por Juan Ríos (21 ST), William Parra (SC) por Luis Miranda (45+2 ST).



D.T.: Hernán Torres.



Goles: Matías Mier (19 PT) para Independiente Medellín. Sergio Mosquera (45 ST) para Deportes Tolima.



Amonestados: James Sánchez (29 PT), David Loaiza (2 ST), Agustín Vuletich (38 ST) para Independiente Medellín. Anderson Angulo (18 PT), Juan Ríos (29 PT), Yeison Gordillo (12 ST), Sergio Mosquera (36 ST) en Deportes Tolima.



Expulsados: no hubo.



Figura: Andrés Mosquera Marmolejo (8).



Árbitro: Alexander Ospina (6).



Partido: bueno.



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 30 espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8