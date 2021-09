'La clave está en los jugadores, en el convencimiento ': Alfredo Arias

El técnico Alfredo Arias les dio todo el crédito a sus jugadores después de que el Deportivo Cali venciera 1-3 al Medellín en el Atanasio Girardot para lograr un cupo en la semifinal de la Copa BetPlay 2021 para enfrentar a su rival de patio, América.

La reacción del cuadro verdiblanco fue fundamental en el segundo tiempo con las variantes, por lo que se refirió al efecto de los cambios: “Creo que hasta el gol de Medellín habíamos sido un equipo como habíamos planificado, volver a lo que siempre hemos jugado y que en los últimos partidos habíamos perdido por ese estado emocional de presión que se está viviendo en nuestro equipo y que contagia al jugador, vinimos convencidos de eso, pero quisimos hasta el gol del Medellín un partido muy sólido en cuanto a tenencia de pelota, control del partido, y en la primera llegada nos convierten, hubo unos minutos en que perdimos un poquito otra vez el control del partido, ellos nos contragolpearon bien, incluso nos pudieron haber hecho alguno más, erramos algún gol en el primer tiempo, y los cambios estaban ya planificados para hacer, lo que pasa es que ante un estratega tan bueno como ‘Bolillo’ traté de hacer los cambios a los 5 minutos para que no tuviera toda la información”.

También explicó que no siempre las variantes resultan: “Hoy salió, otros días no sale y soy un burro porque hice los cambios, la verdad es esa, lo bueno es que los jugadores hoy dentro de la cancha respondieron a un compromiso que tenían primero con el club, con una institución tan grande de venir a un estadio como este, a jugar prácticamente un clásico y ganar, y creo que se impusieron con mucha justicia”.



¿Qué pensó en la escogencia de los cambios y qué tanto influyó la lesión de Preciado para replantear? “Habíamos pensado en el vestuario hacer los cambios y mover un poquito a Preciado hacia la izquierda para que no quedara tan de espalda a esos marcadores y que Ángelo hiciera el gasto, lamentablemente se lesionó Preciado y tuvimos que cambiar, pero Kevin Velasco entró muy bien, hizo toda la banda, pudimos que Darwin trabajara menos y se quedara para la contra, Velasco lo hizo bien”.



¿Qué detalle le dio la clasificación? “La clave está en los jugadores, en el convencimiento de que teníamos que volver a la fuente, volver a jugar mejor, y que el estado emocional no nos podía volver a jugar en contra y equivocar los caminos, hoy creo que ganamos con nuestras armas, con lo que entrenamos, el equipo debe haber hecho más de 400 pases y cuando un equipo hace eso, o por lo menos el nuestro, casi siempre ha ganado y ha tenido seguramente mucha efectividad en esos pases. No he visto los números, pero seguramente tuvimos el 80% de efectividad, cuando esas cosas pasan en los ítems que queremos, cuando no pegamos directo de nuestro arco, sino que intentamos salir jugando, cuando tuvimos la paciencia a pesar de ir perdiendo y arrancar el segundo tiempo de asociarnos y encontrar un gol que parte desde nuestro arco y hacemos el empate, que era el más difícil, cuando pasan esas cosas vamos a estar más cerca de ganar. Los jugadores son los que se convencen, los que juegan y los que son valientes”.



¿Después de la reacción en el complemento ya identificó quiénes deben ser titulares? “No se dio vuelta por los cambios, coincide que los que entraron lo hicieron bien y siguieron haciendo y sorprendieron, porque ningún jugador es igual a otro, la característica de Gastón es diferente a otros y a veces lo he sacado para poner a otros, frente a Alianza Petrolera también le dimos vuelta y todos los partidos prácticamente lo hemos empatado, el equipo no se ha rendido, no es por los cambios, pero sí bienvenido que entraron bien, pero es por el convencimiento, porque es un grupo que está convencido de que puede ir a cualquier cancha a salir ganar. A mí me pueden criticar muchas cosas, lo que no pueden decir es que vaya a alguna cancha a especular, no lo siento así en el fútbol, hemos salido a todas las canchas a ganar”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

