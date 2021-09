Alfredo Arias y la tensa calma en Cali: se la juega toda en la Copa

Alfredo Arias, técnico del Deportivo Cali, se mueve en un vaivén de buenos y malos resultados, aunque ahora se le siente más mesurado, o tal vez resignado a lo que pueda ocurrir entre este jueves y el domingo próximo, en dos partidos que serán claves para su continuidad.



El técnico uruguayo volvió a hablar con la crónica deportiva del Valle del Cauca, en una extensa charla en la que aceptó que Medellín y Pasto podrían marcar su futuro, en ambos como visitante, si es que no avanza a cuartos de final en Copa BetPlay y sigue por fuera de los ocho en la Liga.



Al margen de lo que podría ocurrir con él, para la conformación de la nómina titular continúan las dudas de Michael Ortega y Gastón Rodríguez, ambos con lesiones musculares, por lo que dependerá también del dictamen del Departamento Médico. Tendrá otra vez a Harold Preciado, quien junto a Jhon Vásquez, Teófilo Gutiérrez y Ángelo Rodríguez llevarán el peso del ataque este jueves en el Atanasio Girardot frente a un Medellín que vive su propia tensión al mando de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez.



Con la amabilidad que le caracteriza, Arias se refirió a la actualidad del grupo: “La semana la teníamos planificada, por eso un poquito la rotación de algunos jugadores, pensando en que seguramente íbamos a necesitar de más de once, se nos dio la posibilidad de ver algunos en el partido con Medellín, que nos amplían un poco el espectro. Con respecto a Jhojan (Valencia), terminó con calambres, pero ya está bien, entrenó normalmente ayer en el trabajo regenerativo que hicimos, con la cantidad de partidos lo que uno hace es recuperar, ver audiovisuales y errores que se pudieron cometer. El que sí salió con una molestia fue Gastón Rodríguez, entrenó diferenciado y mañana vamos a ver su evolución”.



Acerca de lo que ha analizado del nivel futbolístico del equipo, manifestó: “Creo que hemos enfrentado rivales fuertes y todos, absolutamente todos, a pesar de nosotros no jugar lo bien que podemos, todos han terminado quemando tiempo, tirándose, metiendo camillas, lo que habla de que mis jugadores se ganan el respeto de los rivales, no ha habido un partido en el que nosotros hayamos terminado con la soga al cuello o metidos atrás. Nosotros hemos mermado, no hay ninguna duda, y allí la mayor carga de lo emocional, en ponernos en desventaja tan rápido, en todos los partidos en el primer ataque nos hacen el gol y cuando no, nos lo hacemos en contra. En todos los juegos es subir la montaña y ha ido ocasionando en nuestro equipo un nerviosismo, un apuro que a mí no me gusta, por ir a buscar el empate o el triunfo, que no le hace bien a poder asociarnos en el pase, poder tener precisión y llegar con más claridad. Los únicos responsables de eso somos nosotros, no le podemos echar la culpa a más nadie, tenemos que defender mejor esas primeras pelotas, estar más concentrados para no tener que subir la montaña y por lo menos transitar un camino más acorde a lo que pretendemos. Hemos bajado a la precisión de los pases en diferentes zonas, no en la intención, creo que el secreto o la respuesta no está en las excusas, está en que nosotros tenemos que jugar mejor, recuperar la confianza y ser un equipo más sólido en todos los aspectos”.



Sobre las próximas contiendas ante el DIM y Pasto, ambos de visitante, respondió que “estos dos partidos son vitales, la palabra vital viene de vida, nosotros vamos a ir por pasar esta fase, contra Medellín primero, y después nos enfocaremos en Deportivo Pasto, que es lo que nos puede dar la estadía en los puestos dela clasificación. Juan Camilo y Preciado van a estar, son jugadores fundamentales, ya tengo el equipo, se los dije a mis jugadores, a mí me gusta darles el equipo a ellos antes que a nadie y lo hago lo más lejano al partido para que vayan haciendo ese proceso, sé de técnicos que llegan al estadio y allí dan el once, tienen sus razones también. En mi caso no, cuando es semana normal mis jugadores el martes ya saben el equipo”.



Consultado sobre lo que ha ocurrido con Michael Ortega, sostuvo que “a nadie le he mentido, trato de no mentir porque no es lo mío. Michael Ortega ha estado en perfecto estado, ha jugado ha entrenado y se ha lesionado. Esa ha sido su dinámica, de acuerdo a eso es que ha sido teniendo en cuenta o no cuando está lesionado o viene recuperándose. Gastón Rodríguez para mi gusto en los primeros partidos de este campeonato lo ha hecho mal y por eso lo saqué, para mí no lo hizo como creo que puede hacerlo. Desde mi óptica, en el penúltimo partido y en este que entró lo hizo bien, el otro día por fin volvió a correr y recuperar pelotas, la estadística dice que recuperó 9 pelotas, le metió un pase a ‘Teo’ Gutiérrez, pero creo que por el esfuerzo que hizo se contracturó, pero estoy de acuerdo en que no venía jugando bien”.



En cuanto a lo que ha hecho desde la parte psicológica, explicó que “más que un tema psicológico es un estado emocional que se da en los equipos, increíblemente ha afectado el buen juego, pero nosotros siempre en los partidos hemos ido de atrás y el plantel ha respondido por caminos que a mí como técnico de este equipo no me gusta, lo ha hecho con valentía, esfuerzo, hemos empatado y hemos ganado en Barrancabermeja yendo de atrás dos veces, pero nos desespera porque perdemos el juego, no sé qué es primero, si el huevo o la gallina, porque nos desconcentramos, cometemos errores y recibimos el gol, eso es parte del juego. El juego es responsabilidad mía y así se los hago ver a mis jugadores, les digo que nosotros no podemos dejar de jugar a lo que entrenamos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces