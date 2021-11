Alejandro Restrepo, del fútbol aficionado al olimpo verdolaga

Son 74 de historia en el Atlético Nacional, de los cuales ha tenido poco más de 40 entrenadores y que solo 16 han podido llevar al conjunto verdolaga a lo más alto. Con el título frente al Deportivo Pereira, Alejandro Restrepo ingresó a ese selecto grupo de técnicos que se vistieron de gloria.

Luego de dos interinatos, Restrepo asumió las riendas de un equipo que no pasaba por un buen momento deportivo ni económico, les vendió una idea de juego al plantel, se asesoró con hombres de experiencia como Francisco Maturana y René Higuita y así logró consolidar un proceso que en pocos meses llegó su primer éxito.



Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio son los técnicos más ganadores de Nacional con seis títulos cada uno, de ahí siguen Hernán Darío Gómez, Santiago Escobar, Óscar Héctor Quintabani y el inolvidable Oswaldo Juan Zubeldía con dos conquistas. Le siguen con una Copa; Francisco Maturana, Nolberto Peluffo, Gabriel Jaime ‘Barrabás’ Gómez, Carlos Navarrete, el argentino Fernando Paternóster, el paraguayo César López Fretes, Luis Fernando Suárez, Juan José Peláez, Hernán Darío Herrera y ahora el profesor Restrepo, quien sigue en carrera por la Liga, el próximo objetivo en la mira.



Pero el éxito deportivo no siempre ha ido de la mano con el profesor Restrepo. Durante su carrera que abarca más de 20 años en el fútbol aficionado, tuvo que perder, caerse y levantarse, hasta llegar a ser uno de los técnicos más ganadores con la Selección Antioquia y con esta Copa Colombia, emprender ese camino en la rama profesional, mostrando que los entrenadores antioqueños pueden estar actualizados con las metodologías actuales y que puedan asumir compromisos y clubes grandes.



A sus 39 años, Restrepo no tiene techo, aspira a seguir engrosando de Copas al equipo de sus amores, seguir educándose, aprendiendo del día a día y considerando que el partido más importante es el próximo, ligado a que con el poder formador saque grandes deportistas, pero que primero sean mejores personas.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8