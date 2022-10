Una pelea más: Tyson Fury sale del retiro y enfrentará a Derek Chisora

Luego de la negativa de Anthony Joshua, Tyson Fury saldrá del retiro esta vez para pelear contra Derek Chisora que finalmente será el retador del británico el próximo 3 de diciembre.



Fury expondrá su cinturón del CMB contra su compatriota con el cual no pelea desde el 2011. En esa ocasión, ‘The Gipsy King ganó por decisión unánime. La segunda pelea que fue en 2014 también fue para Fury.



Tras confirmarse esta lucha, el boxeador habló sobre la misma y dijo: "No tengo que vender la pelea con Derek Chisora porque no tengo que venderle nada a nadie. Él vino y dijo lo que tenía que decir, que iría a la guerra y eso tendremos”, comentó de entrada.



“Chisora tiene un estilo como el mío, quiere subirse al ring a destruir. Cuando juntas dos estilos así habrá un nocaut. Los aficionados son los que ganarán", agregó.



Cabe resaltar que Fury salió brevemente del retiro el pasado mes de abril donde noqueó a Dillian Whyte.