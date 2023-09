Tennis for Colombia sigue con objetivo de ayudar a niños deportistas

La fundación Tennis for Colombia, nacida en febrero de 2005, con el objetivo de ayudar en la educación de niños recogebolas a través del programa ‘Plan Padrino’ que ha impactado en la vida de miles de niños que hacen parte de esta innovadora generación.



En este momento, los programas se encaminan no solo a la comunidad donde viven los recogebolas, sino también a niños y jóvenes en ocho disciplinas, de las cuales un grupo padece discapacidad (motora, cognitiva visual o de lenguaje).



“Gracias al trabajo mancomunado de un equipo disciplinado con un aporte excepcional de coordinadores, aliados y padrinos, se ha podido beneficiar a más de 3.000 niños y jóvenes en los últimos 18 años”, mencionó Ana María Morales, gerente de la Fundación Tennis for Colombia.

De igual manera, la organización abrió dos proyectos más: el primero, dotar con bibliotecas a las poblaciones apartadas y la segunda, la donación de equipos tecnológicos con el objetivo de que los menores consulten y hagan sus labores educativas.



Por su parte, el ‘Plan Padrino’ ha beneficiado a más de 240 niños y jóvenes de zonas alejadas como La Guajira, Arauca, Leticia, Chocó, Piedecuesta, Barrancabermeja y Cajicá.



Además, se mantienen en activo los siguientes programas:



1. Auxilios económicos para los niños y jóvenes que participan en torneos o eventos deportivos.

2. Premiación a los mejores promedios en secundaria y educación superior.

3. Clases de inglés dictadas por alumnos del Colegio Franciscano El Virrey Solís como servicio social.

4. Programa de tutorías para los niños que presentan dificultad con alguna o algunas asignaturas.

5. Tratamiento de odontología en convenio con UNICOC.

6. Programa de optometría donde los niños que requieren lentes se les brinda un auxilio.