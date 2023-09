Solís, contento con su paso a Europa: ‘Lo soñé desde pequeño’

Atlético Nacional sufrió una sensible baja para el resto de semestre luego de que se confirmara la partida de Jhon Solís hacia Girona, club que marca su primera experiencia en Europa.



El futbolista pese a ser una de las piezas claves del cuadro Verdolaga decidió irse al viejo continente y explicó las razones por las que abandonó el club en medio del semestre de Liga Betplay.



“Tengo mucha alegría porque lo soñé, lo soñé desde bien pequeño. Estar aquí me hace sentir orgulloso, pero quiero más y quiero seguir trabajando. Siempre me esforcé para que llegaran oportunidades como esta”, mencionó en diálogo con los medios oficiales del club.

De igual manera, recordó su paso por Nacional y agradeció a la institución por ayudarlo a llegar a la Europa.



“A los 14 llegué a Nacional, era un chico de pueblo que llegó a una gran e importante ciudad en Colombia para realizar mi carrera. Poco a poco fui mostrando en el campo y eso me permitió ir saltando, siempre paso a paso. Luego llegué al primer equipo y necesité meses de adaptación junto a la confianza del equipo. A partir de ahí, empecé a jugar partidos importantes, clásicos en liga, partidos de Libertadores… y eso me ha impulsado a llegar hasta aquí”.



Cabe señalar que Solís seguirá entrenando con el club en medio de la fecha FIFA y podría tener su debut el próximo 18 de septiembre ante Granada en condición de visitante.