¡Inevitable! Foto de Shakira enciende las redes sociales

Shakira es una de las artistas latinas más influyentes en el mundo del entretenimiento. Todo lo que hace la cantante colombiana es tema de conversación, incluyendo su melena y sus cambios de look.

La colombiana prefiere ropa supercómoda como jeans, camisetas, conjuntos deportivos y tenis. Incluso, hasta cuando tiene un encuentro con la prensa o cualquier otro compromiso público, la hemos visto llevando looks bastante desenfadados y sencillos. Pero el atuendo que se acaba de poner sí que es muy diferente a los que la hemos visto llevar.



"Lista para salir de la casa a mi primera sesión en persona en el estudio para reunirme con increíbles colaboradores, gracias a las medidas de seguridad y a las vacunas. No puedo esperar", escribió la intérprete en el pie de una foto, que acumula más de dos millones de me gusta.



La cantante aparece con minifalda blanca, con un suéter a rayas y tenis con plataforma. Además, también lleva el pelo rizado y una cinta amarrada como diadema, que la hacía ver como toda una colegiala.