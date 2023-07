Shakira confesó que casi no le dejan publicar su canción contra Piqué

En enero de este año y tras largos y duros meses, Shakira se desahogó con todo ante Gerard Piqué y Clara Chía en la Session #53 de Bizarrap la cual rápidamente se convirtió en el éxito musical más importante del año.



Y es que en el tema, la colombiana expresó sus sentimientos sobre su separación y la presunta infidelidad de Piqué hacia ella durante el 2022.



Pues bien, meses después del éxito musical, Shakira habló del mismo en entrevista con Univisión y allí reveló que su equipo por poco no le dejan publicar esa canción por los dardos que hubo en la misma hacia su expareja.

"No pensé que fuera a ser tan emblemática, no me lo imaginaba. Mucha gente de mi alrededor y de mi equipo me decían: ‘No vayas a sacar esa canción, Shakira, qué estás pensando. Tienes que cambiar la letra’”, confesó la colombiana en diálogo con la periodista Alejandra Espinoza.



De igual manera, Shakira explicó su motivación para seguir adelante con la canción que luego se convertiría en una de las más escuchadas de este año.



“Yo no soy una empleada de las Naciones Unidas o una funcionaria pública, yo soy una artista y tengo que expresar lo que siento, como lo siento y sublimar esas emociones”, agregó la artista.



Por otro lado, Alejandra Espinoza le preguntó si ya ha alcanzado todo en su carrera a lo que Shakira respondió: "La definición del éxito es tan subjetiva... Creo que para mí el éxito es simplemente hacer lo que quieres y lo que te gusta, con la libertad de poder expresar tus sentimientos y emociones. Y estas canciones que he estado escribiendo y compartiendo con la gente, son un reflejo de mi mundo interior".