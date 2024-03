Facebook e Instagram registran falla mundial: hay graves afectaciones

Dos de las redes sociales con más usuarios a nivel mundial, han presentado fallas en sus servicios tanto en dispositivos móviles y en computadores durante la jornada de este martes 5 de marzo de 2024.



Facebook e Instagram, redes que hacen parte del universo Meta, son las plataformas que presentan fallas, las cuales han sido reportadas por miles de usuarios en países como Colombia, España, Estados Unidos, entre otros.



Millones de usuarios han reportado una caída masiva alrededor del mundo, luego de conocerse que se está cerrando la sesión de la red social de Facebook de manera repentina y sin previo aviso. Mientras que en Instagram, las fallas se presentan en no poder navegar, ni interactuar con el contenido de la plataforma mundial.



Así mismo, la plataforma de mensajería instantánea de Messenger, junto a los mensajes directos de Instagram, tampoco están funcionando.



Por ahora, la aplicación de WhatsApp, que también hace parte de Meta, no registra mayores afectaciones, sin embargo, se han reportado fallas en sus servicios.



Actualmente, la empresa mundial trabaja para solucionar la caída de sus servidores lo más pronto posible. No obstante, a la fecha no se ha realizado algún pronunciamiento oficial por parte de la compañía.



Por medio de la red social X, antes conocida como Twitter, miles de internautas han dado a conocer estas fallas dejando ver que al intentar ingresar a sus cuentas, no se les permite por un fallo de Meta.

Se ha caído Facebook e Instagram, las sesiones han caducado y no permite ingresar. Alguien más con el mismo problema? pic.twitter.com/DiZGR59gmW — Alberto (@doble10doblei) March 5, 2024