Sergio Higuita calificó esta temporada como la mejor de su carrera

Sergio Higuita fue uno de los puntos altos del ciclismo colombiano en este 2022 donde no hubo mucho protagonismo de los ‘Escarabajos’. El pedalista del Bora terminó en el puesto 12 en el ranking de la UCI debido a sus buenas actuaciones en varias clásicas y carreras de una semana.



De igual forma, el ciclista que ha sido campeón nacional de ruta fue el mejor colombiano en este 2022 y cumplió con las expectativas que le puso su equipo para esta campaña.



Es por ello que ya finalizada su temporada en este año, el pedalista habló con AS y allí calificó esta temporada como la mejor de su carrera.

“El EF y el Bora trabajan muy bien, son organizados, con buen material por eso tengo mejor condición física. Creo que lo que ha cambiado es que tengo más madurez como ciclista, más confianza”, comentó de entrada.



También ahora tengo un preparador que está mucho más pendiente de mí, esa parte de acompañamiento me ha hecho mejorar mucho más”, agregó.



Sobre su rendimiento en clásicas donde casi vence a Tadej Pogacar y a Remco Evenepoel mencionó: “Son ciclistas que demuestran una brecha grande, pero estamos ahí. Estamos cerca de ellos, tienen mucha clase, pero uno debe tener la visión de poder ganarles. Si uno llega con esa visión de no poder ganarles pues no hacemos nada”.



Finalmente, habló del recambio generacional que ha tenido el ciclismo colombiano en los últimos años: “Sí puedo ser uno en los que la gente está enfocada y puede ser porque soy el campeón nacional, pero hay otros de mi generación como Bernal, Martínez, Sosa, Buitrago y Tejada. Sobre Martínez también cae mucha visión por ser el campeón nacional de crono”.



“Muchos este año han dado victorias. Han hecho que del país se hable bien. Hay un rendimiento bueno y el recambio seguirá estando porque va a haber más aprendizaje y más tecnología. Pienso que Colombia va a seguir teniendo muy buenos corredores”, concluyó.