Rally Dakar 2023: Loeb se impuso en la etapa 11 y sigue de buena racha

Parece que a Sebastién Loeb no lo para nadie ni siquiera los problemas mecánicos en su vehículo. Y es que el francés, pese haber sufrido un pinchazo, se quedó con la etapa 11 este jueves la cual es su cuarta victoria consecutiva en el Rally Dakar 2023 y su quinta durante toda la carrera.



"En un momento dado perdimos un neumático con lo cual tuvimos que cambiar de rueda en plena duna, algo que no es fácil. Perdimos algo de tiempo, pero en términos generales fue una buena etapa para nosotros", comentó el galo tras cruzar la meta.



El francés, con el triunfo, ya quedó a diez minutos del segundo clasificado Lucas Moraes, pero todavía sigue a 1 hora y 30 minutos del líder Nasser Al Attiyah que no ha tenido percance alguno en estas últimas jornadas.

Loeb en esta etapa 11 que se desarrolló entre Shaybah y las dunas del Empty Quarter en el desierto saudita firmó el mejor tiempo del día y se impuso a su compañero de equipo, Guerlain Chicherit y al sueco de Audi, Mattias Ekstrom.



Por su parte, Moraes terminó cuarto a 5 minutos de Loeb y Al Attiyah acabó quinto a 6 minutos y 42 segundos del francés.



Este viernes, continuará el Rally con la jornada 12 de la carrera la cual incursionará por segunda vez en las profundas dunas del Empty Quarter y que tendrá un enlace de 191 kilómetros y una especial de 185 kilómetros.