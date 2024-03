Rafael Nadal es atacado con fuertes críticas: 'Va a ser lamentable'

Rafael Nadal es uno de los tenistas más ganadores en la historia del deporte blanco, sin embargo, en los últimos meses sus participaciones en diferentes torneos se ha visto opacada por las molestias físicas que ha sufrido.



Recientemente, el español dio a conocer que no podría participar en el Masters 1.000 de Indian Wells luego de no haberse recuperado totalmente de una lesión que lo aqueja desde el mes de enero y que no lo ha dejado tener acción en el tenis.

A pesar de lograr jugar un partido de exhibición con Carlos Alcaraz, decidió aplazar su regreso a las canchas en la temporada 2024 y ahora, es blanco de críticas por parte de un periodista francés que no escatimo en decir que la actitud del balear es “lamentable”.



Integrante del medio L'Equipe, Bertrand Latour fue enfático en decir que la gestión realizada por el deportista, de 37 años y campeón de 22 Grand Slam, no es la correcta. “Cada día que pasa acerca a Rafa Nadal a un final que va a ser lamentable y que no estará a la altura de su talento”, afirmó.



Las críticas estarían relacionadas no solo con su retirada del Indian Wells, sino también con su ausencia del Abierto de Doha o del Grand Slam de Australia, luego de sufrir una lesión en Brisbane.



Según el reconocido medio francés por medio de sus redes sociales, citando al comunicador, Nadal debería dejar las canchas lo más pronto. “Nuestro periodista piensa que Rafael Nadal debería terminar su carrera lo antes posible”, escribieron.