¿Quiere alquilar la casa de Barbie en EE.UU.? Así lo puede hacer

El próximo 20 de julio se estrenará en todas las salas de cine, la película ‘Barbie’ la cual es protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling y que es uno de los filmes más esperados del año.



Pues bien, como una forma de promocionar el largometraje, la empresa Airbnb ha puesto en alquiler 'la casa de ensueño de Malibú' de Barbie, una casa que es bien recordada por muchas personas en su infancia.



En la página web de Airbnb, señala que la casa justamente está ubicada en Malibú y puede hospedar a máximo dos huéspedes ya que tiene una habitación, una cama, y un baño privado. Además, ofrece una vista al océano y piscina.

El anfitrión de la casa es Ken y se puede reservar a partir del 17 de julio para dos estadías que serán gratuitas, de una sola noche el 21 y 22 de julio, fechas que coinciden con el estreno de la película.



“¡Te damos la bienvenida a mi Kendom! Mientras Barbie está fuera, me entregó las llaves de su casa de ensueño de Malibú este verano y mi habitación podría ser tuya para pasar la noche”, es el mensaje de Ken a los huéspedes.



La casa mantiene el color rosa que identifica a Barbie y en ella se podrá ver el impresionante closet de Ken y relajarse en una piscina infinita y hasta tener una serenata con la guitarra de Ken.



“Situada a lo largo de la impresionante y fotogénica costa, Malibu DreamHouse es un santuario de surfistas soleado rodeado de playa, playa y más playa, tal y como me gusta. He decorado el lugar con un poco más… ¡bueno, yo! ¡Soy más que playa! Mis cosas de vaquero son geniales. ¡Y caballos! Guitarras, juegos y más. Y por supuesto, patines, porque literalmente no voy a ninguna parte sin ellos”, se menciona en Airbnb.



Vale resaltar que el viaje hasta Malibú es responsable de los huéspedes y la reservación la podrá hacer a través de la página de Airbnb.