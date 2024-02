'Se pierde credibilidad': el costo de perder los Juegos Panamericanos

Las declaraciones por parte del presidente del Comité Olímpico Colombiano han dejado a los colombianos con un sin sabor tras conocer que la sede de los Juegos Panamericanos 2027 se perdió por incumplimiento de diferentes entidades.



Según Ciro Solano, “los juegos tenían un significado muy grande para el deporte colombiano, para el país. Los que hemos estado aquí siempre tenemos ilusión y una de las grandes ilusiones que tenía yo era precisamente ese, hacer unos Juegos Panamericanos en Colombia".

El dirigente contó que para escoger a Barranquilla como sede “no hubo necesidad de un concurso, fue una de las alegrías más grandes, pero hoy tengo una de las tristezas más grandes por la perdida”.



El presidente manifestó en varias oportunidades que la pérdida de la sede no ocurrió el pasado jueves 31 de enero, si no que se dio en los primeros días de enero cuando fueron notificados por Panam Sports.



“Yo sabía que no se iban a echar para atrás, la carta de ellos era muy radical. Yo siempre fui honesto con el país, era algo muy difícil. Los Juegos Panamericanos se perdieron el 2 de enero", manifestó el presidente en medio de una rueda de prensa.



Así mismo, recalcó que la perdida es grande porque “se pierde la credibilidad", y sentenció que “En lo deportivo teníamos un plan grande, estábamos trabajando porque la idea no era solo organizar los Juegos Panamericanos sino doblando el número de medallas que habíamos conquistado en Lima".



Lima en Perú y Asunción en Paraguay, son las dos ciudades que se disputarán ser sedes de estos Juegos Panamericanos 2027. El lugar elegido se dará a conocer el próximo 12 de marzo tras una votación entre los países miembros.