Polémica en Min.Deporte: Urrutia habría firmado millonarios contratos

En días pasados, Gustavo Petro renovó su gabinete de ministros y relevó de sus cargos a Alejandro Gaviria del ministerio de educación, Patricia Ariza del ministerio de cultura y María Isabel Urrutia del ministerio de deporte.



Pues bien, tras este aviso, la exministra del deporte se habría dedicado a dejar firmados contratos millonarios sobre algunos proyectos que se tenían contemplados en su administración y que ahora se deben hacer en la administración de Astrid Rodríguez, quien la reemplazará en el cargo.



Esta firma de contratos fue informada por Daniel Briceño, un abogado especialista en Derecho Público y Magister Análisis Político y Electoral quien mencionó que Urrutia dejó firmados hasta 264 contratos por una millonada.

"Durante esta semana de transición entre las nuevas ministras hubo un gran movimiento en la contratación. 264 contratos por $23.920.982.500 en contratación directa se han entregado", comentó de inicio Briceño en su cuenta de Twitter.



"Lo curioso es que 47 contratos por $3.137.200.000 se firmaron a medianoche. ¿Por qué?", añadió. De acuerdo con Briceño, los contratos se habrían firmado entre las 11:34 de la noche del 3 de marzo y las 12:46 de la madrugada del día 4 del mismo mes.



Ante esto, el abogado mencionó que hay un afán de la administración de Urrutia por dejar amarrada la contratación de algunos proyectos antes de que se posesione la nueva ministra de deporte.



Recordemos que la ex pesista y medallista olímpica en Sídney 2000, no le gustó para nada como se dio su salida de Min. Deporte ya que fue notificada de su salida minutos antes del anuncio oficial por parte de Petro, por lo cual no tuvo margen de maniobra para evitar su despido.



De hecho, desde su salida y sus declaraciones en varios medios sobre ello, nadie del Gobierno ha podido hacer contacto con Urrutia con tal de hacer el empalme con la nueva ministra.



Por su parte, Briceño denunció que hay una clara falta de control en el Gobierno luego de que se diera esta firma abrupta de contratos: "¿Quién en el gobierno nacional y en los órganos de control está pendiente de esta feria de contratos en el Ministerio del Deporte?".



Cabe señalar que ante esta polémica varios deportistas se pronunciaron en la cuenta del abogado como fue el caso del patinador colombiano Daniel Zapata quien mencionó: “Con razón no hay fondos para pagar los premios y las medallas que los deportistas nos ganamos hace 3 años... ¡¡Nos dijeron que en febrero nos pagaban y ya vamos en Marzo!!”.