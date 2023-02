María Isabel Urrutia dejó el Ministerio de Deporte: Petro hizo cambios

María Isabel Urrutia dejó de ser la ministra de Deportes de Colombia, por decisión del presidente Gustavo Petro. El mandatario anunció este lunes el cambio de tres carteras: Deportes, Cultura y Educación.



El remezón ministerial del gobierno Petro afectó a Urrutia, ganadora de una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, y campeona del mundo en el Campeonato Mundial de Halterofilia de 1990 y 1994.



En su lugar, el presidente Petro nombró a Astrid Rodríguez como la nueva ministra de Deportes.



El Presidente de la República, @PetroGustavo nombró a Aurora Vergara como Ministra de @MinEducacion; a Astrid Rodríguez como Ministra del @MinDeporteCol "para que con nuevas energías puedan culminar el proceso de reformas iniciadas", aseguró el Mandatario. pic.twitter.com/8Oam4WOTdd — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 28, 2023

Urrutia, en declaraciones a Caracol Radio, dijo que no sabía si la declararon insubsistente o la cambiaron: "La política es cambiante y la política y los amigos son así", dijo.



La ahora exministra aclaró que se encontraron unas inconsistencias a su llegada al Ministerio.



“Es un descanso al final para uno... Estaba investigando 1.800 proyectos de infraestructura deportiva que se les dio plata y no habían iniciado construcción”, aclaró.



Dijo que la Contraloría ya sabe de sus investigaciones en las que, dice, encontró corrupción.



“Hago parte del grupo del doctor Petro, que no me hayan avisado a tiempo de tomar una decisión de renunciar más allá de decir que iba, pero sigo siendo la misma, el mismo agradecimiento por el doctor Gustavo Petro”.



Agregó que sí participó en eventos de la reforma a la salud en Cali, pero aclaró que siempre estuvo a favor.



¿Quién es la nueva ministra de Deportes?

Astrid Rodríguez nació en Bogotá. Es Licenciada en Educación física de la Universidad Pedagógica Nacional, Magister en educación y Doctora de la Universidad Externado en Estudios sociales.



Trabajó en la formulación de política pública sobre formación en educación física y recreación en alianza con el Ministerio de Educación en los años 2010 y 2019.



Fue maestra de la Secretaría de educación en el Distrito de Bogotá, lleva 14 años siendo profesora de la Universidad Pedagógica Nacional y su trayectoria ha estado enfocada, principalmente, en la investigación en educación física y deportiva y cuenta con múltiples publicaciones científicas en este campo.