Importantes pronunciamientos por día Mundial de lucha contra el Sida

El papa pidió este miércoles tratamientos sanitarios justos y eficaces para todos los enfermos de Sida, al recordar, tras la audiencia general, que hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad

En su llamamiento, Francisco mencionó a las muchas personas afectadas por este virus y pidió un compromiso renovado por ellos. "Para muchas de estas personas, en algunas partes del mundo, no hay acceso a los tratamientos esenciales", dijo el pontífice, que instó a que "se renueve el compromiso de solidaridad para garantizar tratamientos sanitarios justos y eficaces".



Según la Organización Mundial de la Salud, dos terceras partes de las personas seropositivas (25,7 millones) viven en África. De estas, el 80 %, entre 15 y 19 años, son mujeres.



En 2021 se han cumplido 40 años desde que se reportaron en Estados Unidos los primeros casos conocidos y, aunque el Programa Conjunto de la ONU sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) trabaja para lograr que no alcance el medio siglo, esta meta parece alejarse mientras el mundo se centra en combatir el coronavirus.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó del "preocupante" número de infecciones del Virus de Inmunodeficiencia Humana (

VIH) no diagnosticadas en Europa debido al menor número de pruebas por la pandemia de covid-19, este miércoles 1 de diciembre se celebra el Día Internacional Contra el Sida.











EFE