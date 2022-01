Fin de la novela: justicia de Australia decide deportar a Djokovic

El revés de Novak Djokovic, en su batalla legal por tratar de jugar el Abierto de Australia, se ha consolidado este domingo: la justicia de ese país ha decidido deportarlo.

El serbio deberá dejar el país tras la decisión de la justicia de rechazar su recurso contra la deportación, que fue ordenada por el gobierno tras considerar que es un riesgo para la salud de los ciudadanos locales debido a su decisión de no vacunarse contra el covid 19.



El número uno del mundo no logró convencer a los tres jueces, quienes fallaron por unanimidad y apoyaron la decisión inicial del ministro de Inmigración, Alex Hawke, de cancelarle el visado. El funcionario había explicado que el serbio era una “amenaza a la salud y al orden público”, que su presencia en el país podía avivar el “sentimiento antivacunas” y que eso supondría una situación sanitaria muy riesgosa y contraria a las medidas contra el Covid 19.



De esta manera, el tenista agotó todas las vías legales y ya no podrá buscar su título número 21 de Gran Slam, lo que supondría un récord.



El deportista se declaró decepcionado tras no poder justificar la exención médica por no estar vacunado, al haberse contagiado de covid-19 recientemente. Desde el 5 de enero pasado intentaba ingresar al país, pero, después de haber sido detenido y liberado y tras conocerse inconsistencias en los documentos que aportó, finalmente será deportado.



Este es el comunicado oficial del jugador, tras conocer la decisión del Tribunal australiano:



"Estoy extremadamente decepcionado con el fallo del Tribunal de desestimar mi solicitud de revisión judicial de la decisión del Ministro de cancelar mi visa, lo que significa que no puedo quedarme en Australia y participar en el Abierto de Australia.



Respeto el fallo de la Corte y cooperaré con las autoridades pertinentes en relación con mi salida del país.



Me incomoda que el enfoque de las últimas semanas haya estado en mí y espero que ahora todos podamos concentrarnos en el juego y el torneo que amo.



Me gustaría desear a los jugadores, oficiales del torneo, personal, voluntarios y aficionados todo lo mejor para el torneo.



Finalmente, me gustaría agradecer a mi familia, amigos, equipo, simpatizantes, fanáticos y mis compatriotas serbios por su continuo apoyo. Todos ustedes han sido una gran fuente de fortaleza para mí".



La dramática reacción del padre de Djokovic



La familia de Djokovic y cientos de ciudadanos serbios rechazaron la decisión de la justicia de Australia, que le impide al número uno del mundo participar en el primer Grand Slam del año. Como ha sido desde que empezó la polémica, muchos acudieron a la hipérbole para hablar del caso.



”Ha terminado el atentado fallido contra el mejor deportista del mundo, con 50 balazos a Novak en el pecho”, señaló Srdjan Djokovic, padre del deportista.



Además, hizo mención a que el número uno del tenis mundial felicitó durante la audiencia judicial a un joven tenista por una victoria: ”Y después de todo eso, él manifiesta apoyo a un joven jugador de 17 años, eso es Nole: un ser humano, un hermano, nos vemos en París”.



Antes el padre del atleta había dicho: “Jesús fue crucificado en la cruz, y todo le fue hecho, pero él está vivo entre nosotros incluso ahora. Ahora Novak está siendo crucificado, le están haciendo de todo. Pero él resistirá”.



¿Qué pasará con el cuadro principal?



Tras confirmarse la ausencia de Novak Djokovic en el Australian Open 2022, el cuadro principal masculino tuvo un cambio importante: al número uno del mundo lo reemplazará Salvatore Caruso (150 del mundo), quien ingresó como 'lucky looser' (perdedor afortunado) al cuadro principal.



Ahora, el italiano enfrentará, en la madrugada de este lunes, a Miomir Kecmanovic (número 78), quien en un principio era rival de Djokovic.