NBA: revelan supuesta rotura de vestuario en los Golden State Warriors

Pese a que armaron un gran equipo para la próxima temporada de la NBA, los Golden State Warriors han sido noticia en las últimas horas por una presunta rotura de vestuario.



Varios medios especializados informaron que Draymond Green tiene dos frentes abiertos, uno con Jonathan Kuminga y el más importante es con el recién llegado al equipo, Chris Paul.



En el caso de Kuminga, el medio 95.7 The Game señaló que “(La no relación de Draymond Green y Jonathan Kuminga) es un problema y solo Draymond puede solucionarlo. El nuevo contrato implica que los Warriors creen que él puede solucionarlo, pero en la liga hay mucha gente que dice ‘No lo sé’”.

Sin embargo, la pelea más fuerte es con Paul ya que Green dijo que no le caía bien. No obstante, Green espera resolver su problema con 'CP3'.



"Sé que públicamente dije que Chris no me caía bien, no voy a simplemente actuar como que todo cambió solo porque somos compañeros. No, yo apunto a que hablemos de hombre a hombre y lo solucionemos."



Luego, en el podcast de Patrick Beverley, Green fue cuestionado por el tema y allí respondió: “Él no va a cambiar quién es en este momento y yo no voy a cambiar quién soy en este momento. Es muy importante que la gente lo entienda”.



Por su parte, el jugador dejó la puerta abierta a olvidar el conflicto con Paul: “Siempre he respetado la tenacidad de Chris y su voluntad de ganar, así que ahora tengo la oportunidad de estar a su lado. Además, somos adultos y podemos hablar entre hombres y es lo que estoy deseando para ir en la dirección del equipo”.



Finalmente, Chris Paul también está dispuesto a olvidar el pasado y espera jugar de gran manera al lado de Green: “Draymond es... Lo siento por los otros equipos que tengan que jugar contra nosotros. Él habla mucho en la cancha, al igual que yo...”.