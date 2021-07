Dolorosa noticia: muere arrollado el niño que lloró por Egan Bernal

Mientras el Tour de Francia terminaba, este domingo en París, en Zipaquirá, la tierra del excampeón Egan Bernal, lloraban una triste noticia.





Julián Esteban Gómez, el niño del pueblo que se hizo famoso al llorar de emoción por ver a su paisano ganando la mítica competencia, en 2019, falleció en un accidente, mientras montaba bicicleta.



La noticia la confirmó su entrenador, el exciclista Fabio Rodríguez.

Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar, solo 13 añitos y un maldito mulero te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirle que te extrañe por siempre mi querido Julián. pic.twitter.com/S86rX0M6Cp — FABIO RODRIGUEZ. #formandofuturoscampeones (@farozciclismo1) July 18, 2021

"Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar, solo 13 añitos y un maldito mulero te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirle que te extrañe por siempre mi querido Julián", escribió Rodríguez.



El niño soñaba con ser ciclista profesional y llegar a ser tan exitoso como su ídolo: "Pude hablar con él, fue algo muy especial. Me dijo que luchara por mis sueños y que siguiera trabajando por ellos", le contó días después de la famosa al diario El Tiempo.