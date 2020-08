Luisito Comunica responde a las críticas por foto que generó polémica

Luisito Comunica expresó en sus redes sociales sus disculpas luego de las muchas críticas que ha recibido en las últimas horas por una foto que publicó en sus redes sociales.

El mexicano con más de 30 millones de seguidores en Youtube y casi 20 millones en instagram, expresó en su cuenta de twitter una respuesta a las personas que lo acusan de misógino, machista, entre otras, por su foto junto a los gluteos de su novia y un mensaje de un trago que decía "Mezcal tus nalguitas serán mías".

“Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar.



Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza “bromas” que jamás debieron ser graciosas. Ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico", escribió.