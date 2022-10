Hamilton ya prepara su retiro: Esto es lo que haría tras dejar la F1

Lewis Hamilton es sin duda uno de los pilotos más grandes de toda la historia de la Fórmula 1. Sus siete campeonatos mundiales y sus 103 victorias lo justifican. Sin embargo, a sus 37 años el británico ya piensa en su jubilación.



El inglés, aunque su prioridad es mantenerse en la categoría, ya ha puesto en marcha su plan para cuando se retire. Fuera de la F1, el piloto es conocido por sus inversiones inmobiliarias y su participación en varias empresas.



Añadido a esto, Hamilton ahora creó su propia productora de cine y televisión que se llama Dawn Apollo Films.

“Cuando deje de competir, lo que no he pensado a corto plazo, quiero ser capaz de pasar a centrarme plenamente en Dawn Apollo Films y ocupar mi tiempo del mismo modo que lo hago con la Fórmula 1”, comentó en entrevista para Deadline.



“Siempre me ha gustado el cine. Veo mucho. Me parece una verdadera evasión. Hay muchas películas que me inspiran y siempre he soñado con hacer algún día algo en este ámbito. A menudo me preguntan si voy a actuar. He tenido la suerte de ser piloto de F1, así que nunca he tenido tiempo para dedicarme al oficio de actor, pero uno de mis sueños ha sido contar historias”, añadió.



La productora de Hamilton, que será liderada por Penni Thow, ya tiene en marcha dos proyectos con Apple TV+. El primero será una película protagonizada por Brad Pitt mientras que el segundo es un documental del propio Hamilton.