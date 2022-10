Lebron James, a la carga por una franquicia de la NBA en Las Vegas

LeBron James insistió este miércoles en su intención de ser dueño de un equipo de la NBA en Las Vegas (EE.UU.) y lanzó ese mensaje directamente al comisionado de la liga, Adam Silver.

"Probablemente ve cada entrevista y transcripción de los jugadores de la NBA. Así que: 'Quiero un equipo aquí, Adam. Gracias'", dijo la estrella de los Lakers. LeBron se encontraba este miércoles en la ciudad del juego para disputar un partido de preparación de los Lakers frente a los Phoenix Suns, que se llevaron los de Chris Paul y Devin Booker por 115-119.



"Me encantaría traer a un equipo aquí en algún momento. Sería increíble", afirmó en la rueda de prensa posterior a ese encuentro. Esta no es la primera vez que LeBron habla de sus planes de crear una franquicia de la NBA en Las Vegas. Por ejemplo, el pasado junio hizo unas declaraciones similares en su programa televisivo "The Shop".

"Quiero ser el dueño de un equipo. Quiero comprar un equipo, por supuesto (...). Quiero un equipo en Las Vegas", dijo entonces. LeBron, que es copropietario del Liverpool de la Premier League y de los Medias Rojas de Boston de la MLB, ha subrayado en los últimos tiempos que quiere ser dueño de un equipo de la NBA cuando deje las canchas.



El líder de los Lakers se convirtió este año en el primer jugador de la NBA, en activo, que amasa una fortuna de más de mil millones de dólares, según la revista Forbes. Sin embargo, la expansión a Las Vegas que imagina LeBron no está por ahora entre los planes inminentes de la NBA.



"No es verdad (que se hable de expansión a Seattle y Las Vegas). Quizás algunos en la liga hablen de una potencial expansión después de la temporada 2024. En algún momento esta liga se expandirá, pero no en este momento", afirmó Adam Silver en una rueda de prensa durante las últimas Finales de la NBA.