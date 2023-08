Juanes: la confesión del cantante sobre su lucha contra la depresión

La carrera de Juanes se ha extendido por más de tres décadas. Durante ese tiempo ha vendido más de 16 millones de álbumes, acumula discos de platino y un sinnúmero de premios y reconocimientos que son una muestra de su larga y exitosa trayectoria musical.

Un éxito que para Juan Esteban Aristizábal Vásquez, su nombre real, ha estado lejos de ser una garantía de felicidad.

Así lo reconoció el cantante colombiano en una extensa y emotiva publicación en sus redes sociales donde profundizó sobre su lucha contra la depresión.

“Han pasado muchos años para poder escribir esto”, comentó en la descripción del post con una foto de él en blanco y negro.

“Nunca es tarde para entender que la salud mental es algo indispensable para todos”, agregó.

El cantautor ya había contado en otras oportunidades lo difícil que ha sido para él enfrentar la enfermedad, pero nunca había compartido con tanto detalle la naturaleza de ese sufrimiento y cómo ha logrado salir adelante.

“Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano”, fueron las palabras con las que abrió su reflexión.

Su lado más humano

Juanes habla de muchas preguntas y pocas respuestas, se cuestiona sobre la felicidad y del tiempo que pasamos pensando en ella a futuro, olvidándonos de disfrutar el presente.

“Una cosa es clara: nadie sabe a ciencia cierta lo de los otros”, escribió.

“Todos, absolutamente todos, cargamos una cruz, una pena personal, un dolor o una frustración, independientemente de nuestra clase social, religión o profesión”, puntualizó antes de referirse a la depresión que sufre desde hace muchísimos años y dar pie a “una pequeña historial personal”.

“Hace aproximadamente 13 años, sufrí uno de los golpes más duros de mi vida”, contó.

“Estaba en pleno apogeo de mi carrera, cientos de conciertos, a primera vista una vida perfecta y envidiable. Pues bien, por dentro estaba destruido, desilusionado y cansado”, recordó hablando en una época en la se perdió momentos clave con sus hijos y llegó a descuidarse de él mismo.

Juanes creyó que sería capaz de superar esa situación, pero lo que hizo fue buscar en el alcohol una anestesia para poder seguir.

“El resultado fue peor. Llegué a un punto de cansancio tal que odiaba verme al espejo, escuchar mi música, verme en alguna publicación y, lo más doloroso, no disfrutar de estar en un escenario”, lamentó.

Juanes junto a su familia en 2019. Foto: Getty Images

El cantante colombiano llegó a sufrir un colapso nervioso que lo obligó a detener abruptamente todas sus actividades para estar en casa con sus hijos.

“Afortunadamente, nunca es demasiado tarde para hablar con alguien sobre un problema” y eso fue lo que hizo, buscar apoyo en su madre, esposa, hermanos y su entorno más cercano.

Otros tiempos

Ese episodio ocurrió “cuando no era normal que se hablara de depresión y mucho menos si eras un artista exitoso” continuó Juanes, reconociendo que los tiempos han cambiado “y se ha vuelto más común hablar abiertamente de estos temas”.

“Recuerden, todos podemos sufrir de depresión, y hablar de ello es una buena manera de empezar a combatir una enfermedad silenciosa y poderosa que puede acabar con vidas”, fue su consejo.

El cantante colombiano es el artista masculino con más Grammy Latinos ganados como solista. Foto: Getty Images

El artista acepta que todavía no ha vencido la depresión, pero que la maneja mucho mejor.

“Y puedo decir que soy más feliz y exitoso que nunca antes en mi vida”, sintiéndose orgulloso por la decisiones que tomó en el pasado para sanarse.

“Tú también puedes. ¡Ánimo!”, instó Juanes al final de una publicación que cuenta con más de tres mil comentarios y ha generado numerosas reacciones de apoyo.

BBC Mundo: Línea BBC Foto: BBC

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.