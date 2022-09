IPhone 14: conozca todos los lanzamientos del Apple Event

Apple mostró este miércoles sus nuevos modelos de teléfonos iPhone, relojes Apple Watch y auriculares AirPods, así como una nueva función disponible para el iPhone 14 que permite enviar mensajes de emergencia vía satélite cuando no se tiene cobertura.

Desde la compañía de la manzana mordida aseguran que este nuevo sistema -similar al adelantado hace unos días por el fundador de SpaceX, Elon Musk- permite enviar pedidos de auxilio en menos de 15 segundos y será gratuito para los usuarios de iPhone 14 durante dos años. En un evento en su sede de Cupertino (California, EE.UU.), la empresa que dirige Tim Cook también presentó el primer reloj de gama alta Apple Watch Ultra, diseñado para ofrecer el máximo de funciones posibles a quienes practiquen deportes al aire libre como alpinismo, carreras de senderos y submarinismo en situaciones extremas.



El Ultra tiene una pantalla más resistente y grande que las del resto de relojes de Apple, así como un botón adicional para "acción" que los usuarios pueden personalizar en función del deporte que practiquen en cada momento. Está diseñado para poder ser usado con guantes, brillar en situaciones de muy poca luminosidad como la noche o en el océano y para emitir sonido de calidad incluso en entornos de mucho viento. Los nuevos modelos de teléfono estándar de Apple, el iPhone 14 y el 14 Plus, presentan una estética muy similar a la del modelo anterior, el exitoso 13 y mantienen el chip A15 Bionic.



stán disponibles en colores negro, blanco, azul, morado y rojo, y mantienen la controvertida muesca en la parte superior de la pantalla, pero mejoran significativamente en sus capacidades fotográficas y de video. El iPhone 14 tiene una pantalla OLED de 6,1 pulgadas (6,7 pulgadas en el caso de 14 Plus), brillo de 1.200 nits y Dolby Vision. La cámara es de 12 megapixeles con una relación focal de 1,5 y estabilización de movimiento por sensor, además del ya habitual lente ultra angular, y se llevaron a cabo mejoras significativas en la toma de imágenes en situaciones de poca luz. El

iPhone 14, que solo permite tarjeta SIM virtual preinstalada, tiene un precio mínimo de 799 dólares (899 dólares el 14 Plus).



El primer modelo estará disponible en tiendas a partir del próximo 16 de septiembre, mientras que el segundo lo estará a partir del 7 de octubre. La empresa que dirige Tim Cook también aprovechó para presentar, como es habitual en estos eventos, sus dos modelos de iPhone de gama alta, el 14 Pro y el 14 Pro Max, con pantallas de 6,1 y 6,7 pulgadas respectivamente, más lentes en la cámara que los modelos básicos y que sí eliminan la controvertida muesca. La muesca se sustituye por un pequeño corte no adjunto al marco de la pantalla que Apple ha bautizado como "isla dinámica", en la que se encuentra la cámara frontal y la tecnología de reconocimiento facial, y que emite notificaciones de forma animada. Además, los modelos Pro usan un nuevo chip de fabricación propia, el A16 Bionic.



Por su parte, la nueva versión de reloj inteligente, el Apple Watch Series 8, usa un sensor de temperatura para predecir los ciclos de ovulación en las mujeres y ayudar así a determinar los momentos de mayor fertilidad. Apple aseguró que los datos de predicción de los ciclos de ovulación (basados en patrones anteriores) se encuentran encriptados y que no abandonan el dispositivo en ningún momento, de manera que nadie más puede acceder a ellos, algo que se hace mediante una contraseña o identificación biométrica. El diseño se mantiene bastante similar al del modelo anterior y está disponible en colores azul oscuro, plateado, rojo y cromado, además de dorado, plateado y grafito para las versiones de acero inoxidable.

El Apple Watch Series 8 también incorpora la función de detección de accidentes de tráfico, que usa los sensores del reloj para detectar casos de accidentes graves y alerta automáticamente a los servicios y contactos de emergencia. Estará disponible a partir del próximo 16 de septiembre y tiene un precio de 399 dólares para la versión con Wi-Fi y de 499 dólares para la de GPS y celular.



En lo que respecta a los populares auriculares inalámbricos con cancelación de ruido AirPods Pro, la empresa los actualizó con una versión de segunda generación que incorpora el chip H2 y añade un cargador con altavoz integrado y función de "Encuentra Mi" para evitar que se pierdan. El nuevo chip mejora notablemente la calidad del sonido, así como la efectividad de la cancelación de ruido, según Apple.