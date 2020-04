Mujer que utilizaron como imagen del ingreso solidario no lo recibió

Las polémicas por la llegada del ingreso solidario han sido tantas que este lunes se conoció una más. Fue el senador Alexander López Maya quien dio mayor difusión a esta denuncia.

Y es que un ciudadano llegó hasta la casa de la 'Señora Bertha', quien parece ser la mujer con la que el gobierno hizo la publicidad del ingreso solidario, una medida del gobierno con la cual le entregan $160.000 a las personas que tengan cierto puntaje en el sisbén.

Sin embargo, ella misma asegura que no ha recibido no este subsidio, pero sí recibió $80.000 por un subsidio que beneficia al adulto mayor.

Seguimos recibiendo denuncias ciudadanas respecto al fraude de #IngresoSolidario Nos informan que la foto que subió presidencia de una supuesta beneficiaria, es falsa. Pues la “beneficiaria” nunca recibió el subsidio. @IvanDuque esto también seria delito. pic.twitter.com/z5o78Wsn7o — Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) April 13, 2020

Hasta el momento no hay ningún pronunciamiento del gobierno sobre esta denuncia, sin embargo, la página que se creó para consultar quienes son o no beneficiados en esta ayuda aún no está habilitada, como tampoco se conoce a las personas que sí están recibiendo este dinero.