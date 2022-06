El fútbol y el nuevo presidente: Petro, su equipo amado y sus planes

Gustavo Petro fue elegido nuevo presidente de Colombia y en su nutrida agenda hay espacio para muchos temas, incluyendo al fútbol.

Durante su campaña el hoy nuevo Presidente dedicó un buen tiempo a esta disciplina... para la que, hay que decir, no es ni mucho menos negado. Así marcó recientemente en un partido que jugó en Bogotá:



“Les comparto mi gol de hoy. Los equipos eran mixtos y el árbitro una mujer. También hice uno de penalti. Se gana en equipo. El equipo de toda la juventud, de todas las mujeres, de toda la gente trabajadora”, dijo en ese momento, celebrando su doblete.



Pues bien, no es la única referencia a su interés por el fútbol, en el que espera tener injerencia pues conoce muchas de las falencias de la administración del balompié local, pues además es papá de una apasionada futbolista. Estas son sus ideas y algunos planes que pueden no gustarles a quienes Ramón Jesurún, presidente de la Fedefútbol, llamó "los dueños del fútbol".



El equipo de sus amores



Durante el primer año de su alcaldía en Bogotá, en 2012, los dos equipos de la capital salieron campeones: Santa Fe, en el primer semestre, y Millonarios, en el segundo, por lo cual en su momento recibió las dos camisetas



Pero cuando Santa Fe ganó la séptima estrella, después de 35 años de ayuno, dejó claro que su corazón es 'cardenal'.



Ojo, 'dueños del fútbol'



"La Constitución tiene un artículo que yo quise recordar y se me armó una tormenta. La Constitución ordena que toda organización deportiva debe ser democrática. ¿Qué significa esto? Que esas hinchadas en torno a un equipo de fútbol regional deberían tener una expresión en la conducción del fútbol de su equipo. Luego le responden a uno que eso es privado. No, la Constitución lo ordena. Y eso no es colombiano, existe en el mundo", dijo Petro en entrevista con el diario Marca. Entre sus herramientas están las que le ofrece el Ministerio del Deporte para intervenir.



Papá de jugadora de fútbol



“Mi hija es arquera de equipos de fútbol. He visto a través del aprendizaje de ella como discriminan, hay machismo dentro del fútbol. Potenciar el fútbol femenino me encanta, he vivido la experiencia en carne propia y contarán con todo el apoyo de mi parte. Eso implica transformaciones en la visión deportiva del país, lo que queremos es que lo que ordena la Constitución se pueda cumplir y es que cada organización deportiva sea democrática”, declaró Petro a El Alargue, de Caracol Radio, recientemente. Sería el aliado que se necesita para darle al fútbol femenino el impulso que le hace falta para consolidarse.