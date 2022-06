Gustavo Petro: ‘No traicionaremos al electorado, viene un cambio real’

Gustavo Petro hizo vibrar a los miles de seguidores que lo acompañaron en el Movistar Arena, en Bogotá, luego de ser elegido presidente de Colombia para el periodo 2022-2026. Junto a Francia Márquez, su vicepresidenta, y a su familia, el nuevo mandatario se pronunció en un discurso en el que insistió en la política del amor.

“Gracias a todos, en este día que indudablemente es histórico. Es historia lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva, para Colombia, América Latina y para el mundo. Una historia nueva, porque indudablemente aquí lo que ha ocurrido hoy, con estos 11 millones de electores, lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ellos comprometemos la existencia, no vamos a traicionar a ese electorado, que le ha gritado a la historia es que a partir de hoy Colombia cambia”.



“Un cambio real, que nos conduce a algunas de los planteamientos que habíamos hecho en estas plazas públicas: la política del amor. No es un cambio para vengarnos, no es un cambio para construir más odios. El cambio consiste, precisamente, en dejar el odio y los sectarismos atrás”.



“Queremos que Colombia, en medio de su diversidad, sea una Colombia, no dos. Y para que sea una Colombia, necesitamos del amor; entendida como una política del entendimiento, del diálogo, de comprendernos los unos a los otros”.



“El cambio significa abrir las oportunidades para todos y todas las colombianas en la esperanza. Que la esperanza reine en el corazón. Tengo que agradecerles, primero a ustedes, las miles y miles de personas, que a lo largo y ancho del país, durante días y meses, bajo el sol y la lluvia, fueron a seducir el voto, tendiéndole la mano al escéptico, estableciendo puentes para construir una mayoría, que sin ustedes no hubiera sido posible. Ahora son ustedes la fuerza del cambio, del amor y la esperanza”.



Por otro lado, el líder del Pacto Histórico señaló que durante su gobierno va a buscar un "diálogo regional vinculante", en donde lo que se logre convenir para la resolución de problemas se "vuelva norma".



En el discurso, Petro hizo un énfasis en la necesidad de construir a partir de ahora un pacto nacional. "No vamos a usar el poder en función de destruir al oponente, significa que nos perdonamos", aseguró, invitando también a los "10 millones de electores de Rodolfo Hernández" a su gobierno.



"Si me preguntan para qué es un acuerdo nacional, les diría para construir los máximos consensos que nos permitan las reformas que hagan que la vida de la familia pueda ser una vida mejor, que el viejo y la vieja puedan tener una pensión, que el joven y la joven puedan tener una universidad, que el niño y la niña puedan tener la leche y el pan, y la carne no sea un artículo de lujo, que la familia pueda construirse más fuerte. El gran acuerdo nacional es construir la paz", detalló.



Respecto a los temas económicos, Petro señaló que en su gobierno van "a desarrollar el capitalismo en Colombia, no porque lo adoremos, sino porque tenemos que superar la premodernidad y el feudalismo en Colombia'.