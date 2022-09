¿Protagonistas en París 2024? Esto dijo el presidente Gustavo Petro

El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo este martes, al entregar la bandera a la delegación que competirá en los Juegos Suramericanos, que Colombia estará en los Juegos Olímpicos de París 2024 pero no de manera secundaria, para lo cual anunció cambios en la política deportiva que tiene como eje las escuelas.

"En los Juegos Olímpicos de París Colombia estará presente, no marginalmente (...) daremos un cambio, no entraremos por la puerta de atrás", aseguró el jefe de Estado al entregar el pabellón de Colombia a la delegación que competirá en los juegos de Asunción, que de disputarán del 1 al 15 de octubre. El gobernante agregó que Colombia estará en París "como uno de los países con mayor capacidad, ojalá, para afrontar esos juegos competitivos que estuvieron desde el inicio de la democracia en el mundo y que hoy son símbolo de la paz mundial".



Al referirse a los cambios en el sistema de deporte planteó la necesidad de que comience en la escuela. "El centro de la actividad deportiva, la construcción de la escuela deportiva, la construcción de talentos, debe darse fundamentalmente en el colegio, en la escuela, en el sistema educativo", remarcó. Los cambios pasan, dijo Petro, porque las carteras de Educación y del Deporte unan sinergias.



"Ojalá traigan ustedes el título de campeones suramericanos, que es antesala de los Juegos Olímpicos. Es una manera de hacer que Colombia sea distinguida y reconocida", dijo. Concluyó: "Colombia necesita paz, por tanto necesita deporte, por tanto necesita de ustedes, así que no solamente ustedes representan su propio esfuerzo personal y el de sus entrenadores, sino que ustedes representan la patria".



Los Juegos Suramericanos 2022 reunirán estrellas del deporte, incluidos campeones olímpicos, al igual que otros atletas que quieren encontrar su sitio en la región antes de brillar en eventos más exigentes del ciclo olímpico. La competencia, que se realiza cada cuatro años, tendrá la participación de 15 países, 12 de Suramérica y tres de Centroamérica, en 53 deportes.



En la edición de 2018, Colombia se impuso en el medallero al ganar 94 oros, 74 platas y 71 bronces. En segundo lugar finalizó Brasil y en tercer lugar quedó Venezuela. Las de este año prometen ser una justas más competitivas por un premio doble, ya que en varios deportes estarán en juego los títulos regionales, sino también para asegurar plazas para los Juegos Panamericanos de 2023, que a su vez distribuyen cupos en al menos 21 deportes para los Juegos Olímpicos de París 2024.