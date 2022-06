Sebastián Muñoz, listo para el mítico Abierto de Estados Unidos

Esta semana, del 16 al 19 de junio, llega el tercer 'major' de la temporada con el U.S. Open en el The Country Club de Brookline (Massachusetts, Estados Unidos) y con la participación del bogotano de 29 años, Juan Sebastián Muñoz.

Muñoz, quien entró al 'field' por vía del Official World Golf Ranking (OWGR) semanas atrás, jugará por cuarta vez el evento de la USGA en el cual tiene solo un corte superado, el del 2020 cuando acabó en el puesto 59.



De hecho, en esta temporada solo ha jugado un 'major', el PGA Championship, en el que ocupó la posición 55; al Masters no consiguió entrar y está en busca del cupo al The Open en St. Andrews.



En lo que va del curso 2021/22 en el PGA Tour, Sebastián sigue siendo el mejor de los colombianos ubicado en el puesto 41 de la FedEx Cup después de 19 eventos jugados y solo cinco cortes fallados. Además ha sido tercero dos veces (The RSM Classic y AT&T Byron Nelson) y suma tres Top-25. La última vez que el 'US Open' se disputó en The Country Club, Massachusetts, fue en 1988.



Con este presente, el bogotano está bien encaminado a renovar su condición en el Tour por un año más lo cual conseguirá si acaba la temporada regular en el Top-125. Ahora bien, si gana antes de eso podrá obtener tarjeta por 2 o 5 años más, según el torneo; cuando se quedó con el Sanderson Farms Championship 2019 obtuvo dos.



Del campo, el The Country Club de Brookline, se trata de uno de los más tradicionales de los Estados Unidos con 140 años de fundación con par-71 y una extensión de 7.033 yardas.



En su extensa historia, este campo ha sido sede del U.S. Open en tres oportunidades anteriores (1913, 1963 y 1988), así como del U.S. Women's Amateur en tres ocasiones, del U.S. Amateur en seis y una de la Ryder Cup.



La bolsa será de 12.5 millones de dólares, siendo siempre difícil de conseguir algo por las condiciones en las que la USGA setea sus campos, y Muñoz comenzará su participación desde las 6:51 a.m. (hora colombiana) junto al estadounidense Harold Varner III y el sueco Alex Norén por el 'tee' del hoyo 1.





Información de la Federación Colombiana de Golf