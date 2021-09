Fortnite: ¿Por qué el videojuego es adictivo?

En España, en el Hospital General de Castellón se diagnosticó el primer caso clínico conocido de adicción al videojuego 'Fortnite', detectando aislamiento, inflexibilidad, rechazo a la interacción social o desinterés.



El título, en el que varios usuarios se enfrentan en modo online empleando personajes caricaturescos, tiene 4 años de vida. Suficiente para viciar a una gran cantidad de jugadores y, en algunos casos, para no soltarlos.



En el año 2018 el juego sobrepasó los 70 millones de jugadores. En pleno 2021, se sabe que más de 350 millones de personas han tenido una cuenta en 'Fortnite'. No es un secreto que el videojuego siempre ha sido del gusto de los más pequeños. Incluso de aquellos que no pueden ser considerados adolescentes.



Joan Arnedo, director del máster universitario de Diseño y Programación de Videojuegos de la Universidad de Cataluña realizó encuestas a 560 niños de entre 8 y 11 años, se dio cuenta de que el 60% reconocía que jugaba a 'Fortnite', aun cuando no alcanzaban la edad recomendada: “En estos videojuegos, que se orientan como una propuesta en línea, los desarrolladores quieren que el juego sea infinito. No es como cuando compras una obra que tiene un principio y un final. Además, no solo están creados por artistas, también hay psicólogos que saben perfectamente cómo deben ir a por nosotros para crear una dependencia”.



El especialista agregó: “Fortnite es como un patio del recreo digital. Son partidas relativamente breves -no te obligan a estar sentado cinco horas para completarlas- solo unos 25 minutos. Esto provoca que el efecto sea similar a comer patatas fritas, que el jugador piense siempre en jugar una más”.



FUTBOLRED.