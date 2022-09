Suspicacia de Hamilton: polémica en el Gran Premio de Holanda

El británico Lewis Hamilton reconoció que el incidente del japonés de Alpha Tauri Yuki Tsunoda "es de lo más extraño" que vivió, al tiempo que se mostró más calmado que en sus mensajes por radio a Mercedes cuando pasó de la primera plaza, que tenía a falta de doce vueltas, al cuarto puesto en una carrera, el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1, en el que se veía con opciones.

"En el momento fue duro, me hubiera gustado chascar los dedos y poder hacer algo para pararlo, pero hasta ese momento era una carrera genial. Creía que con duros y la estrategia a una parada podía batir a Red Bull", indicó a Dazn.



El heptacampeón valoró lo sucedido con Alpha Tauri y Tsunoda. Primero, el nipón se quejó por radio de que no le habían apretado bien las ruedas, se paró en pista, soltó el cinturón y entonces en el equipo le transmitieron que las gomas estaban bien. Volvió al pit lane, le 'amarraron', salió de nuevo y aparcó en una escapatoria de Zandvoort, lo que obligó a sacar el coche de seguridad virtual.



"No sé qué ha sucedido exactamente con el Toro Rosso (antigua denominación de Alpha Tauri), entró en boxes, salió, entró de nuevo, volvió a salir y luego volvió a pararse. Es lo más extraño que he vivido", señaló. Cuando se vio superado por su compañero George Russell (Mercedes) y después por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), Hamilton mostró su enfado por radio y en el equipo le pidieron hablarlo después dentro del despacho y no públicamente.



"Pido disculpas a mi equipo. No puedo ni siquiera explicarlo. En el calor de la batalla dices cosas que no sientes", dijo tras la prueba de los Países Bajos. Hamilton aseguró tener "la esperanza de conseguir la victoria" esta temporada "en algún momento".

Max va por su segundo campeonato

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que logró el triunfo este domingo en el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1, en su casa, reconoció que fue más complicado que el que se adjudicó el año pasado, y que tuvo que "trabajarlo más". "Siempre es especial ganar en casa. Este año he tenido que trabajarlo más, ha sido un fin de semana increíble y estoy muy contento de haberlo ganado aquí", comentó a pie de pista tras lograr el triunfo. El líder del Mundial reconoció que no fue sencillo el camino hacia su décimo triunfo de la temporada, el cuarto consecutivo.



"No ha sido una carrera fácil, hemos tenido que empujar todo el tiempo, hemos tenido un coche de seguridad, hemos tenido que tomar decisiones y siempre ha habido interrogantes, pero una vez hemos vuelto a los blandos teníamos buen ritmo de nuevo", relató.



Los incidentes en pista de Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) y de Valtteri Bottas (Alfa Romeo) le situaron por detrás del británico Lewis Hamilton a falta de doce vueltas, pero, cuando la carrera se relanzó, adelantó al heptacampeón. "Antes del 'virtual safety car' pensaba que a pesar de ser más lentos podíamos llegar a ganar con el duro, salió el coche de seguridad y pensé que teníamos que parar. Escogimos los blandos, caí al tercer lugar, George (Russell, segundo en ese momento) paró y luego tuve una buena tanda en la resalida. Tenía más velocidad punta para atacar en la primera curva y de ahí en adelante hemos tenido buen equilibrio con el coche", señaló.