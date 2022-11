El curioso deporte en Qatar que es más importante que el fútbol

Qatar se prepara para recibir a más de un millón de aficionados de cara al Mundial de Fútbol que comenzará desde el próximo 20 de noviembre. Sin embargo, parece que no todo el país está interesado en este deporte sino en uno mucho más curioso como es la carrera de camellos arábigos.



Esta disciplina que es considerada deporte nacional en este emirato ha tenido una historia muy larga que ha sido pasada de generación en generación.



Los dromedarios antes eran guiados por niños, pero en el 2004 se acabó esta práctica por lo que los dueños de los camellos tuvieron que ingeniárselas para seguir con estas competiciones.

Es por ello que ahora los ‘moudhammers’ que son aquellas personas que entrenan a los camellos y los guían en las competiciones ahora les colocan a estos animales unos aparatos para dirigir desde la distancia a los camellos.



Este deporte es muy importante para los qataríes como es el caso de Ali al-Marri, un joven que aseguró para una agencia informativa lo siguiente: “El fútbol no me interesa. Para mí, solo las carreras son un deporte. Y cuando estoy al lado de mi montura, tengo la impresión de que el mundo me pertenece”.



Cabe señalar que este deporte no es para nada barato ya que un dromedario de carreras está valiendo unos 10.000 dólares mientas que su entrenamiento, cuidados entre otras cuestiones pueden llegar a los 1.500 dólares mensuales por dromedario.