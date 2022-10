La 'pulla' final que le lanzó el Arkéa a Nairo Quintana

El mes de octubre ha sido bastante movido para Nairo Quintana. Y es que el pedalista además de estar defendiendo su inocencia por su supuesto consumo de Tramadol anunció su salida del Arkéa Samsic por diferencias con el equipo.



El colombiano abandonó las filas de la escuadra francesa hace unas semanas y fue debido al poco apoyo que recibió de todo el equipo y sobre todo del director, Emmanuel Hubert quien habló del supuesto dopaje y de la salida del nacido en Cómbita.



"La noticia de Nairo fue un dolor de cabeza. El día que se hizo el anuncio, me encontré con un hecho consumado. Le pedí una explicación. Estaba muy disgustado. Me aseguró que no había tomado nada. Desde entonces, se ha defendido ante el TAS”, comentó de inicio.



Sin embargo, tras esto se despachó contra Nairo y mencionó que su página en el equipo quedó en el pasado:



"Tiene derecho a la presunción de inocencia. Ahora es su problema. Ya no estamos obligados por contrato. Se ha pasado la página de Quintana", subrayó.



Cabe señalar que Nairo está actualmente como agente libre, pero desde ya varios equipos se mueven por el ciclista de 32 años.