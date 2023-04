Egan Bernal se sinceró sobre cuándo lucharía con Pogacar o Roglic

Egan Bernal se encuentra en una etapa de su vida en donde su obligación máxima es volver a su mejor nivel luego de su duro accidente.



Sin embargo, el corredor colombiano aseguró para la revista Rouleur que aunque le gustaría volver a la altura de las principales estrellas del ciclismo, no se preocupa sino lo consigue.



Y es que desde hace varios años se habla de un duelo entre Tadej Pogacar – Egan Bernal o Egan - Primoz Roglic, el cual solo se dio en el Tour de Francia 2020, pero en el que colombiano no pudo completar la gran vuelta por un dolor en su espalda.

Ante esto, el corredor de 26 años aseguró que trabaja fuerte, pero que lo más importante ahora es estar encima de una bicicleta: “Si no lo vives, no lo entenderás. No digo que no vaya a lograrlo, pero la gente sigue preguntando cuándo volveré a estar en mi mejor nivel, cuándo veremos a Egan contra Pogačar o Roglič, etc. Me gustaría, pero si no sucede, está bien. Ya he ganado la carrera por la vida”.



Por otro lado, se refirió al sueño de terminar la edición que viene del Tour de Francia donde tendrá un papel de gregario: “Sería muy triste para mí hacerlo en este momento... Me comparo conmigo mismo, tratando de llevar mi cuerpo al límite todos los días. Incluso si me dejan caer en el primer kilómetro, trato de terminar la subida lo más rápido que puedo y miro mis números y los comparo con los de hace un mes, hace dos meses”.



Finalmente, espera acabar el Tour sin ninguna complicación: “Si eso significa ser 30º en el Tour, estaría contento con eso, como si fuera segundo, primero o lo que sea. Sin un problema de espalda o rodilla que me impida dar el 100%”.