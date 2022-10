Egan Bernal se ilusiona con estar en el Tour de Francia 2023

Egan Bernal sigue preparando su calendario 2023 para volver de una vez por todas a correr con mayor frecuencia en las carreras ciclísticas más importantes del mundo.



Es por ello que el colombiano habló este viernes con el VBar de Caracol Radio donde se le escucho bastante ilusionado de cara a su retorno el próximo año a la competencia.



“Tengo fe de que se puede iniciar la temporada 2023 y me gustaría si todo va bien volver al Tour. Intentarlo y hacer lo mejor posible, intentar hacer la general y llegar en buena forma”, inició el ganador del Tour en 2019.



Por su parte, se refirió a su regreso a las carreras que se dio durante este año en el Tour de Dinamarca: “En los primeros kilómetros tenía ansiedad. Después de mitad de carrera estaba normal y eso era lo que buscaba, no quedar con secuelas de miedo, o no estar cómodo en el pelotón”.



Además, habló sobre la temporada que viene: “Tengo 9 meses para llegar bien al Tour. Mentalmente me siento preparado y físicamente lo he hecho bien. Estoy intentando sacar lo mejor y positivo de la situación. Ciento por ciento quiero estar en una grande, pero el Tour sería fundamental”.



Finalmente, dejó en claro que espera volver al nivel en el que estaba en 2023: “Soy yo el que me meto presión. El año pasado había firmado el último contrato. Desde el principio el equipo me apoyo, que me recuperara como persona. Me brindaron todo lo que necesité. Soy yo el que le digo al equipo que quiero andar bien desde el próximo año”.