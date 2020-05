Cali modifica inicio del toque de queda para garantías de trabajadores

La Alcaldía de Santiago de Cali, a través de sus secretarías de Seguridad y Justicia y Desarrollo Económico, confirmó la modificación en la hora de inicio del toque de queda, medida que se oficializó a través del Decreto 0877 del 7 de mayo de 2020.





Inicialmente se había establecido que la medida regía a partir de las 8:00 de la noche del viernes. Sin embargo y con el propósito de facilitar a la clase trabajadora su retorno a casa, las autoridades municipales decidieron que rija desde las 10:00 p.m.

“Hemos considerado varias solicitudes que nos han hecho empresarios de la ciudad y en aras de facilitar el cierre de sus actividades laborales incorporamos esta recomendación del sector productivo y comercial. Por lo tanto, a las 10:00 de la noche empieza el toque de queda que va hasta las 5:00 de la mañana del sábado”, manifestó Carlos Alberto Rojas Cruz, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.



El funcionario explicó que el mismo horario, 10:00 p.m. a 5:00 a.m., se aplica para los días sábado y domingo. “Vamos a tener realmente siete horas de toque de queda por día, son horarios muy especiales en un fin de semana en el que se celebra el Día de la Madre y la idea es tener el máximo de precaución en el manejo de estas decisiones, alineadas con las recomendaciones de los organismos de Salud y con el propósito de aumentar la autorregulación para reducir el máximo de riesgo de contagio de coronavirus en la ciudad”, complementó el titular de la Seguridad municipal.



Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Argemiro Cortés, reiteró que tras el anuncio hecho el jueves por el alcalde Jorge Iván Ospina, se recibieron requerimientos y preguntas de parte de los trabajadores, incluyendo sindicatos y empresarios, con el argumento de que iniciar el toque de queda a las 8:00 p.m. dificultaba el retorno de la fuerza obrera, sobre todo aquella que hace tránsito hacia municipios aledaños como Jamundí, Yumbo, Palmira y Puerto Tejada, entre otros.



“Lo que menos quiere el gobierno municipal es causar traumatismos. Con esta modificación los trabajadores, sobre todo los que cumplen turnos en la tarde y noche, podrán llegar a tiempo a sus casas”, expresó. Cortés dijo además que las medidas de toque de queda y ley seca se tomaron para evitar que una celebración como el Día de la Madre “se convierta en un elemento de riesgo de contaminación; la ciudad está haciendo un gran trabajo para contener el covid-19 y la idea no es relajar las medidas sino fortalecerlas”.



De acuerdo con el Decreto 0877, la medida de toque de queda no afecta los servicios médicos, asistenciales, farmacéuticos, hospitalarios, clínicos, organismos de socorro, servicios públicos domiciliarios, vigilancia, seguridad privada y las actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado, que sea estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por coronavirus.



Es necesario resaltar que la implementación de la Ley Seca no sufre ninguna modificación. En ese sentido, inicia el viernes (8 de mayo) a las 12:00 del mediodía y se extiende hasta el lunes (11 de mayo) a las 6:00 de la mañana.