Horarios para la actividad física permitida al aire libre en Cali

Los caleños empezaron a hacer actividad física a partir de este lunes y hasta el 11 de mayo, solamente en el horario de 6:00 a.m. a 7:00 a.m., esto según el Decreto 0846 de 2020, artículo 2, numeral 34, emitido por la Alcaldía de Santiago de Cali, el 26 de abril de 2020.



La medida cobija a personas entre los 18 y 60 años, quienes podrán salir a caminar, trotar, correr, montar bicicleta y realizar trabajo funcional individual a un kilómetro a la redonda de su domicilio (no aplica pico y cédula).



Con el fin de evitar aglomeraciones, todos los escenarios deportivos, tales como canchas de fútbol, parques deportivos, recreacionales, biosaludables y polideportivos; gimnasios al aire libre, clubes y centros deportivos, continuarán cerrados al público.

Requerimientos:



Para el ejercicio fuera del hogar hay que usar tapa bocas, permanecer a una distancia mínima de 5 metros entre los deportistas y contar con una adecuada hidratación personal.



También cuenta en las prohibiciones, garantizar los protocolos de bioseguridad, no compartir elementos como toallas, termos, lazos, alimentos; entre otros. Tampoco se permitirá salir en grupos o acompañado por mascotas.



“Recomiendo a todos los ciudadanos que preferiblemente hagan actividad física en sus hogares, esa es la mejor manera. Por eso, la Secretaría del Deporte oferta una variada programación deportiva en las redes sociales como la Ciclovida virtual, parte de la gran estrategia ‘Activa tu cuerpo en casa’”, expresó Carlos Diago, secretario del Deporte y la Recreación de Cali.



El funcionario dio a conocer la gran aceptación de la Ciclovida virtual, que el domingo pasado llegó a su segunda versión por el canal Win Sports (CicloVidaxWIN). Allí se presentan clases de entrenamiento funcional, aerorumba e indoor cycling, con instructores y profesionales de la talla de Jarlinson Pantano, Melissa Ríos, Martha Hernández, Lulú Barrera, Andrés Lerma, entre otros.



Igualmente, en el Facebook Live de la Secretaría del Deporte, todos los días, a las 10:00 a.m. y 5:00 p.m., los usuarios pueden conectarse con espectaculares rutinas de ejercicio que fortalecen los hábitos de vida saludable y sacuden el sedentarismo.