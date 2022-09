Colombia presente en el Mundial de Gimnasia Rítmica de Bulgaria

La gimnasta colombiana, la gimnasta caqueteña Lina Dussan finalizó su concurso en el 9th FIG Rhythmic Gymnastics World Championships, cita orbital que se desarrolla en Sofía, capital de Bulgaria.

La atleta nacional se desempeñó, durante la jornada del jueves 15 de septiembre, en las pruebas de mazas y cinta, competencias en las que no se logró destacar. En el elemento de cinta, Lina se despidió en la fase clasificatoria al ocupar la casilla número 65, con un registro final de 22.000 puntos. Sofía Raffaeli, de Italia, con un puntaje de 32.500, fue la primera clasificada a la fase final de la prueba.



Posteriormente, con las mazas, Dussan se posicionó 64 entre 79 y, con acumulado final de 23.100, se despidió de las opciones de clasificar a las finales del evento. La local Stiliana Nikolova clasfició primera, con 32.650 puntos.



“Terminamos este Campeonato Mundial aquí en Sofía y solo me queda por agradecer a las personas que hicieron todo esto posible y contarles que no fue mi mejor competencia (…) Nos preparamos muchísimo para cada campeonato y durante todo el año, pero a veces no salen la cosas como esperamos (…) Seguiré trabajando más fuerte para mejorar y poder competir mejor en la siguiente ocasión”, aseguró Lina desde su cuenta de Instagram.



De esta manera, la gimnasta caqueteña concluyó su participación en el Campeonato Mundial de la disciplina, siendo la única representante colombiana en competencia y estando bajo la dirección de Martha Pardo, su entrenadora.