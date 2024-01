Campeón del Abierto de Australia sueña con igualar a Novak Djokovic

Días después de conseguir su primer Grand Slam, el joven italiano Jannik Sinner tuvo la tradicional sesión de fotografías al lado del anhelado trofeo.



San Cándido, provincia de Bolzano en la región de Trentino-Alto Adigio, es una comunidad de aproximadamente 3.000 personas y fue allí la que vio nacer y crecer al tenista que ahora con 22 años pasó a la historia del tenis mundial y se perfila como uno de los grandes en el futuro.



Aún sin procesar el hito que ha conseguido, Sinner manifestó que “No dormí mucho, pero son grandes emociones, poco a poco me doy cuenta de lo que he hecho” y complementó resaltando el talento de Carlos Alcaraz. “Me gustaba ver ganar a Carlos todo lo que ganaba tan joven. Nuestra relación es muy buena pese a la rivalidad en los partidos y espero que el título que he ganado nos haga crecer a los dos”, dijo.



Así mismo, el joven italiano ya ve a las grandes figuras como rivales directos y espera superar el récord de diez finales ganadas por parte de Djokovic en el primer Grand Slam del año. Según Sinner, Novak “Está en una liga diferente. Estoy feliz de haber ganado este año y ya veremos lo que viene. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero disfrutaré del proceso y luego, a ver qué puedo lograr en el futuro”.



Además, agregó: “Ver a los jugadores jóvenes salir adelante y tener éxito impulsa a todos, no solo a Jannik. Nosotros tenemos que analizar por qué triunfa, cómo, y replicarlo.